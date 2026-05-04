El Ejército de Estados Unidos informó que destructores lanzamisiles han ingresado al Golfo como parte de una operación para escoltar buques mercantes a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el comercio mundial de petróleo y gas.

Según el Mando Central de Estados Unidos, dos embarcaciones con bandera estadounidense lograron atravesar el estrecho “en condiciones de seguridad” bajo protección militar.

Operación de escolta en medio de tensiones

La misión forma parte del llamado Proyecto Libertad, anunciado por el presidente Donald Trump, en respuesta a la escalada de tensiones en la región.

Los destructores se encuentran actualmente operando en el Golfo Arábigo tras completar el tránsito por Ormuz, reforzando la presencia militar estadounidense.

Irán responde con maniobras militares

Por su parte, la Marina de Irán informó que realizó disparos de advertencia cerca de los buques estadounidenses.

Según medios estatales iraníes, se lanzaron misiles de crucero, cohetes y drones de combate en las proximidades de los destructores, tras acusar a Estados Unidos de ignorar advertencias previas.

Impacto en una ruta clave para la energía global

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más estratégicos del mundo, por donde transita una parte significativa del comercio global de hidrocarburos.

Las fuerzas iraníes han restringido de facto el paso por esta vía tras los ataques militares de Estados Unidos e Israel ocurridos el 28 de febrero.

Consecuencias económicas y diplomáticas

La tensión ha tenido repercusiones en los mercados internacionales, con un aumento en los precios del petróleo y otras materias primas.

Aunque se estableció un alto el fuego temporal, prorrogado por Estados Unidos, las negociaciones diplomáticas continúan sin avances tras una reunión sin acuerdos en Pakistán.