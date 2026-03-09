Las autoridades policiales de Nueva York detuvieron a dos jóvenes tras confirmar que lanzaron un artefacto explosivo casero frente a la residencia oficial del alcalde Zohran Kwame Mamdani. El hecho ocurrió el sábado 7 de marzo poco después de las 12:30 p.m (hora local) durante una protesta anti islámica.

El dispositivo, cargado con tornillos, clavos y pólvora negra, representaba una amenaza letal que el escuadrón antibombas logró neutralizar antes de su detonación. La marcha inicial congregó a 20 activistas convocados por Jake Lang bajo la consigna de resistir la islamización de la ciudad. Rápidamente surgieron más de cien contramanifestantes que generaron enfrentamientos físicos y verbalizaciones intensas frente a la mansión Gracie.

'NOT A HOAX': NYPD Commissioner Jessica Tisch said a device ignited and thrown during heated dueling protests near NYC Mayor Zohran Mamdani's residence was an improvised explosive device capable of causing "serious injury or death." Police said two suspects were taken into… pic.twitter.com/BnRIF4LbFi — Fox News (@FoxNews) March 8, 2026

La máxima autoridad policial de la ciudad, Jessica Tisch, descartó cualquier posibilidad de engaño en el incidente ocurrido. La jefa de la NYPD ratificó públicamente que los detenidos manipularon un explosivo auténtico con capacidad destructiva real.

Los detenidos identificados como Emir Balat de 18 años e Ibrahim Kayumi de 19 quedaron bajo custodia inmediata tras arrojar el artefacto encendido. Ambos pertenecen a la comunidad musulmana, lo que genera contradicciones frente al discurso oficial del alcalde sobre islamofobia.

El Buró Federal de Investigación analiza posibles conexiones de los implicados con redes extremistas organizadas. Los agentes buscan determinar si actuaron de manera autónoma o recibieron apoyo logístico de grupos más amplios.

The NYPD Bomb Squad has conducted a preliminary analysis of a device that was ignited and deployed at a protest yesterday and has determined that it is not a hoax device or a smoke bomb. It is, in fact, an improvised explosive device that could have caused serious injury or… — Jessica S. Tisch (@NYPDPC) March 8, 2026

Por su parte, Zohran Kwame Mamdani reaccionó desde el interior de la residencia junto a su esposa ante los disturbios violentos. El alcalde neoyorquino caracterizó la manifestación como un acto despreciable de odio religioso que atenta contra la diversidad emblemática de la urbe.

Jake Lang, figura conocida por su participación en el asalto al Capitolio y recientemente indultado, lideró la convocatoria original. Su retórica apuntó directamente contra la gestión del alcalde musulmán como símbolo de transformación cultural indeseada.

Un segundo dispositivo sospechoso apareció dentro de un vehículo estacionado cerca de la zona afectada. La policía evacuó el área circundante para desplegar protocolos especializados de desactivación y preservación de pruebas.

Este enfrentamiento refleja la escalada de polarización religiosa y política en las calles estadounidenses. Las manifestaciones antiislámicas enfrentan respuestas cada vez más agresivas en un contexto de creciente fragmentación social.

La residencia oficial del alcalde se convierte en epicentro de tensiones que trascienden la protesta inicial. Autoridades locales refuerzan medidas de seguridad ante la posibilidad de réplicas violentas en el entorno político neoyorquino.