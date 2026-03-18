Estados Unidos e Israel bombardearon este miércoles instalaciones del yacimiento gasístico South Pars, en el sur de Irán, provocando un incendio de gran magnitud, según reportó la televisión estatal iraní.

El ataque se registró en la zona energética de Asaluyah, en la provincia de Bushehr, donde se desplegaron equipos de emergencia para controlar las llamas.

Impacto en infraestructura energética clave

De acuerdo con el reporte oficial, proyectiles atribuidos a fuerzas estadounidenses e israelíes impactaron partes de las instalaciones del complejo gasístico.

El yacimiento South Pars–North Dome, compartido con Catar, es considerado la mayor reserva de gas natural del mundo y abastece cerca del 70% del consumo interno iraní.

El daño a esta infraestructura podría tener repercusiones en el suministro energético del país.

Escalada del conflicto en la región

El bombardeo se produce en el contexto de una escalada militar en Oriente Medio, tras el inicio de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Desde entonces, el conflicto se ha intensificado y ha incluido ataques a infraestructura estratégica.

Cabe recordar que durante enfrentamientos previos, Israel ya había atacado instalaciones en el mismo yacimiento.

Equipos de emergencia intentan controlar incendio

Tras el impacto, brigadas de bomberos fueron enviadas a la zona para contener el fuego en las instalaciones energéticas.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre víctimas ni el alcance total de los daños.