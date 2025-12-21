Estados Unidos interceptó este domingo un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, informaron medios estadounidenses. La acción ocurre un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, según Washington, transportaba “crudo sancionado” como parte de la denominada “flota fantasma” venezolana.

Un funcionario estadounidense citado por la cadena CNN señaló que el estado del buque es desconocido y que aún no está confirmado si transportaba petróleo venezolano.

Operativo sin confirmación oficial de la Casa Blanca

Consultados por EFE, tanto el Pentágono como la Guardia Costera de Estados Unidos remitieron las consultas a la Casa Blanca, que hasta el momento no ha confirmado oficialmente los reportes sobre la operación en curso.

Este sería el segundo tanquero interceptado durante el fin de semana y el tercero desde que Washington intensificó sus esfuerzos para cortar el flujo de crudo hacia Venezuela, en el marco de una mayor presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Incautación previa de un buque con bandera panameña

El sábado, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, informó sobre la confiscación del tanquero Centuries, con bandera panameña. La Casa Blanca afirmó que el buque usaba “bandera falsa” y formaba parte de una red utilizada para traficar petróleo robado y financiar lo que calificó como un “régimen narcoterrorista”.

La portavoz adjunta de la Administración, Anna Kelly, sostuvo que el navío transportaba petróleo de PDVSA, empresa sancionada por EE.UU., pese a que el tanquero no figura en listas negras oficiales.

Bloqueo y campaña antidrogas

El pasado 10 de diciembre, Washington incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el crudo que transportaba. Días después, el presidente Donald Trump ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de buques petroleros sancionados por EE.UU., como parte de su estrategia contra el gobierno de Maduro, al que acusa de liderar redes de tráfico de drogas.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene un amplio despliegue militar en el Caribe dentro de una campaña antidrogas, en la que asegura haber destruido unas 30 embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico y causado la muerte de más de un centenar de tripulantes.

Rechazo de Venezuela

Por su parte, el gobierno de Venezuela rechazó la incautación del buque Centuries, calificándola como un “robo y secuestro” por parte de Estados Unidos de un buque privado que transportaba crudo venezolano.