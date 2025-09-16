El gobierno de Estados Unidos anunció este martes una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que conduzca a la captura de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, señalado como uno de los principales sicarios del cártel de Sinaloa en México.

Según un comunicado del Departamento de Estado, Ponce Félix es fundador y líder de Los Rusos, el brazo armado de La Mayiza, considerada la facción más poderosa de este cártel, al que Washington clasifica como Organización Terrorista Extranjera.

“La facción La Mayiza del cártel gestiona la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos”, precisó el documento oficial.

Acusaciones y designación como terroristas

El texto recordó que en la última década, Ponce Félix ha sido procesado en los distritos Central y del Sur de California por cargos de crimen organizado, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero.

Cabe recordar que el presidente Donald Trump designó a varios carteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, lo que amplía el margen de maniobra del gobierno estadounidense para ejecutar medidas más agresivas, incluso operaciones militares.

El cártel de Sinaloa sigue activo

Pese a que sus líderes históricos fueron capturados y cumplen condena en Estados Unidos, el cártel de Sinaloa mantiene sus operaciones a través de nuevas generaciones y complejas redes logísticas a ambos lados de la frontera.

Estados Unidos ha ofrecido apoyo militar a México en su lucha contra el narcotráfico; sin embargo, el gobierno mexicano insiste en que Washington debe enfocarse en combatir el consumo de drogas, considerado el más alto del mundo.