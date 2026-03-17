El medio The New York Times reveló que representantes de la Administración Trump han sostenido contactos directos con autoridades cubanas sobre el futuro político de la isla caribeña. Dos funcionarios estadounidenses citados bajo anonimato confirmaron que plantearon explícitamente la salida del presidente Miguel Díaz-Canel del poder.

Las fuentes indicaron que Washington dejó en manos del Gobierno cubano la definición de los pasos concretos que seguirían tras una eventual renuncia del actual jefe de Estado. La propuesta no contempla necesariamente la modificación del sistema político vigente ni medidas inmediatas contra figuras influyentes de la familia Castro.

Funcionarios de la Casa Blanca consideran que apartar a Díaz-Canel facilitaría reformas económicas estructurales que el actual presidente habría resistido sistemáticamente. Este planteamiento surge en el contexto de una profunda crisis energética que paraliza la economía cubana desde 2024.

Cuba atraviesa su sexto apagón nacional en los últimos 18 meses, una situación agravada desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por Washington. La intermitencia eléctrica ha colapsado la actividad productiva y disparado el malestar social en todo el territorio nacional.

El propio Donald Trump afirmó públicamente que sería un gran honor para él tomar control de Cuba, ya sea de manera amistosa u hostil. El mandatario republicano ha reiterado que el Gobierno de La Habana caerá pronto debido al deterioro económico provocado por las sanciones energéticas estadounidenses.

Díaz-Canel reconoció recientemente la existencia de contactos diplomáticos con Estados Unidos para buscar soluciones a las diferencias bilaterales por la vía del diálogo. Esta confirmación oficial contradice versiones previas de La Habana que habían negado cualquier negociación formal con Washington.

La revelación del diario neoyorquino se produce en un momento de máxima tensión entre ambos países, marcado por la parálisis económica cubana y las declaraciones beligerantes del presidente Trump. La propuesta de renuncia representa la postura más directa asumida hasta ahora por la Administración estadounidense respecto al liderazgo del régimen cubano.