Luego de ganar el concurso de belleza del Festival del Café y la Guayaba, Emma Coronel, de solo 17 años, conoció a Joaquín El Chapo Guzmán, de 49, quien ya era reconocido como la cabeza del Cartel de Sinaloa. El narcotraficante comenzó frecuentar a la joven, con quien terminó casándose el 2 de julio del 2007, el día que ella cumplía 18 años.

La boda entre la miss y la cabeza del Cartel de Sinaloa se realizó en el poblado de La Angostura, municipio de Canelas, en la sierra de Durango. Según, la revista Proceso indicó que, el día de la boda, la gente de El Chapo Guzmán cercó el caserío donde se realizaría la boda y que solo asistieron familiares de la novia y personas muy allegadas a El Chapo.

En el año 2019, Coronel detalló a la cadena Telemundo los pormenores de su boda. “He escuchado que no sé cuánta gente hubo, funcionarios, no sé… no es cierto, fue nada más mi familia, las personas del rancho”. “¿No hubo políticos?”, le preguntaron y ella respondió “No, yo nunca lo he visto a él (El Chapo) con un político”.

Coronel señaló que solo estuvo la familia y que fue una ceremonia sencilla en la que no hubo grandes bandas, como aseguraba la prensa. Se trataba de la tercera boda del capo mexicano; sin embargo, a diferencia de las anteriores, en esta no hubo luna de miel. La reina de belleza narró que sólo se fueron a un rancho, y casi de inmediato se mudó a Culiacán, Sinaloa, donde empezó a estudiar.

Pese a la increíble historia de amor descrita por Emma Coronel, la legitimidad del matrimonio ha sido cuestionada. Por ejemplo, en el 2018, Alejandrina Gisselle Guzmán, hija del primer matrimonio de El Chapo, aseguró que la unión con Coronel era ilegítima, ya que Guzmán Loera seguía casado con su madre.

La hija de Guzmán señaló que la única esposa es su mamá y mostró un acta de matrimonio: María Alejandrina Salazar Hernández, con quien el narcotraficante mexicano se casó el 2 de agosto de 1977.

En las redes sociales Alejandrina Guzmán escribió: “En este documento se demuestra que la única esposa de Joaquín Guzmán es mi mamá y Emma Coronel es sólo una concubina”.

A principios del año 2019, Coronel publicó en su Instagram una fotografía de la corte en la que desde hacía poco más de tres meses se llevaba a cabo el juicio del siglo contra El Chapo. La joven de ahora 31 años explicó que los tres meses en los que asistió a audiencias reafirmaron la imagen que tiene sobre su esposo, que ahora tiene 63 años.

“Todo lo que se habló en el juicio sobre Joaquín, bueno y malo, para mí no cambia de ninguna manera la forma que tengo de pensar de él, ya que tengo años de conocerlo y compartir con él y esos años me dejan más que claro la persona que es él y eso nadie lo cambia de mi mente. Excelente padre, amigo, hermano, hijo, pareja. Hablo de años de convivir con él”, escribió Coronel.

Meses después, Coronel regresó a las redes sociales con un cambio radical de look. Pasó de tener el cabello castaño oscuro con rayos rubios a teñirse el cabello completamente de rubio. El cambio se dio siendo modelo para una campaña de productos de belleza. Tiene más de 400 mil seguidores en Instagram y no ha hecho mayores cambios en esa red social, en la que ha hecho público su estilo de vida y su debilidad por los autos lujos como Lamborghinis y Ferraris.

