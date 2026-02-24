La localización de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, se logró gracias al seguimiento de una de sus parejas sentimentales. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido el domingo durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

El secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó los detalles del operativo. Según reveló, el 20 de febrero se detectó a un colaborador cercano de la mujer que la llevó hasta una propiedad en esa zona.​

La pareja sentimental llegó al lugar para encontrarse con el capo del temible cartel mexicano. Ella abandonó la casa el sábado, pero Oseguera se quedó custodiado por su equipo de protección personal.​

A man close to El Mencho's romantic partner tipped off authorities about his location via a meeting with her, per Gen. Ricardo Trevilla Trejo's press conference. pic.twitter.com/iaQ62Jonab — VIRAL X (@Viral_0nX) February 23, 2026

Archivos filtrados en 2022 por el grupo Guacamaya Leaks identificaron previamente a Guadalupe Moreno Carrillo como una de las parejas del narcotraficante. La mujer, de unos 50 años, aparece en documentos oficiales con tez clara y cabello oscuro.​

No se ha confirmado si Moreno Carrillo mantenía aún relación con “El Mencho” en el momento del operativo. Las autoridades no divulgaron su identidad actual, pero el seguimiento resultó decisivo para el éxito de la misión.​

El Ejército mexicano, con apoyo de inteligencia del Comando Norte de Estados Unidos, activó la operación tras confirmar la presencia del líder criminal. Las fuerzas especiales rodearon la zona boscosa donde Oseguera se ocultó junto a sus escoltas.​

Durante el enfrentamiento armado, el capo resultó herido de gravedad junto a dos de sus guardaespaldas. Los tres fallecieron mientras eran evacuados en helicóptero hacia un hospital en Guadalajara.elmundo+1

En el sitio se incautaron armas largas y dos lanzacohetes tipo RPG, similares a los usados por el CJNG en 2015 para derribar un helicóptero militar. Trevilla calificó el ataque como “muy violento” durante su conferencia del lunes.​

Los cuerpos de “El Mencho” y sus acompañantes fueron trasladados a Ciudad de México. La Fiscalía General de la República se hizo cargo de los restos para las investigaciones correspondientes.​

La muerte del líder de 59 años representa un golpe significativo al CJNG, el cártel más poderoso de México. Autoridades evalúan ahora las posibles repercusiones en la estructura criminal y la seguridad regional.