El Museo del Louvre anunció que permanecerá cerrado al público este lunes, un día después del robo de joyas pertenecientes a la colección de la corona francesa, ocurrido el domingo por la mañana. La medida fue confirmada por una portavoz del museo a la agencia EFE, quien indicó que el cierre responde a “motivos excepcionales”.

La decisión se tomó a último momento, cuando los primeros visitantes ya habían ingresado al recinto por la entrada de la Pirámide a las 9:00 a.m., hora habitual de apertura. Muchos turistas que esperaban desde temprano se encontraron con las puertas cerradas una hora después, sin que la dirección ofreciera explicaciones inmediatas.

Robo de alto perfil en la galería de Apolo

El cierre se produce tras un audaz robo cometido el domingo, cuando cuatro ladrones armados con un montacargas y dos motocicletas irrumpieron en la Galería de Apolo, donde se exhiben valiosas joyas de la monarquía francesa.

Los delincuentes abrieron un boquete con un disco de corte, rompieron dos vitrinas y sustrajeron nueve piezas de valor incalculable. Durante la huida, dejaron caer parte del botín, entre ellas la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, que resultó dañada. Todo el operativo duró apenas siete minutos.

Los cuatro responsables se dieron a la fuga y se encuentran en busca y captura, mientras las autoridades francesas desplegaron un operativo especial de investigación y seguridad.

Críticas por la falta de seguridad

El robo ha generado una ola de críticas hacia las autoridades y la gestión del museo. El ministro del Interior, Laurent Núñez, y la ministra de Cultura, Rachida Dati, encabezaron una reunión de emergencia para evaluar las fallas de seguridad del recinto.

Dati lamentó el hecho y reconoció que “siempre se ha subestimado la seguridad del patrimonio”, agregando que durante años “se ha escondido el polvo debajo de la alfombra”.

El senador Ian Brossat recordó que en junio los trabajadores del Louvre realizaron una huelga para denunciar la reducción de personal de seguridad en más de 200 agentes en cinco años.

Por su parte, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, fue contundente:

“Hemos fallado. Se pudo montar un elevador en pleno París para robar joyas de valor incalculable.”

Investigación en curso

Mientras continúa la búsqueda del grupo responsable, el cierre temporal del Louvre busca revisar y reforzar los protocolos de seguridad. Las autoridades francesas investigan cómo un operativo tan elaborado pudo ejecutarse en uno de los museos más vigilados del mundo.