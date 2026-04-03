En el Coliseo de Roma se desarrolla este Viernes Santo el primer viacrucis presidido por el papa León XIV, una ceremonia cargada de simbolismo para la Iglesia católica. La actividad reúne a miles de fieles que rememoran el camino de Jesucristo hacia la crucifixión en un escenario histórico asociado a las persecuciones de los primeros cristianos.

Durante el recorrido, el pontífice carga la cruz mientras se escuchan las meditaciones preparadas por el fraile Francesco Patton, quien hasta junio fue custodio de Tierra Santa. Los textos, sin mencionar países o casos específicos, plantean reflexiones dirigidas al contexto actual, con advertencias sobre la guerra, el uso del poder y distintas formas de violencia.

Entre los pasajes, se cuestiona el ejercicio de la autoridad sin límites y se advierte que quienes toman decisiones deben rendir cuentas por sus actos.

“Toda autoridad deberá responder ante Dios por el propio modo de ejercitar el poder recibido: el poder de juzgar, pero también de comenzar una guerra o de terminarla”, señala uno de los fragmentos.

Las meditaciones incluyen referencias a los regímenes autoritarios, la trata de personas y la pérdida de la infancia, así como al sufrimiento de las madres frente a la violencia.