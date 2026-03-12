El barril de Brent Crude Oil, referencia internacional para el precio del petróleo, cerró este jueves por encima de los 100 dólares, un nivel que no se registraba desde agosto de 2022.

En la jornada del 12 de marzo de 2026, el Brent subió 9,22 % y alcanzó los 100,46 dólares por barril.

El aumento se produjo en una sesión marcada por la preocupación de los mercados ante la evolución del conflicto en Oriente Medio, especialmente por las tensiones entre Irán e Israel, que podrían afectar el suministro global de crudo.

El crudo estadounidense también registra fuerte alza

El petróleo estadounidense West Texas Intermediate también experimentó un fuerte incremento durante la jornada.

El barril de WTI subió 9,72 % y cerró en 95,73 dólares, reflejando la reacción de los mercados energéticos ante el aumento del riesgo geopolítico.

Los analistas señalan que cualquier interrupción en la producción o transporte de petróleo en Oriente Medio podría tener un impacto significativo en los precios internacionales.

Tensión geopolítica impacta en los mercados energéticos

Oriente Medio es una de las regiones clave para el suministro mundial de petróleo. Por ello, los conflictos o tensiones políticas en esta zona suelen generar volatilidad en los mercados energéticos.

El repunte del Brent por encima de los 100 dólares marca un nuevo punto de presión para las economías globales, ya que el precio del crudo influye directamente en los costos de energía, transporte e inflación.