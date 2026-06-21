Los centros de votación en Colombia cerraron luego de ocho horas de jornada electoral en la segunda vuelta presidencial. El proceso definirá al próximo jefe de Estado en una disputa entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que el cierre de urnas se realizó a las 16:00 hora local. A partir de ese momento se inició el procesamiento de actas y el conteo preliminar de votos en todo el país.

La entidad encargada de organizar las elecciones informó que el conteo se desarrolla en cada una de las mesas de votación. Este trabajo se realiza con presencia de jurados y observadores de las campañas políticas.

El organismo electoral estimó que los primeros resultados consolidados del escrutinio preliminar serían difundidos en las horas posteriores al cierre. El registro de votos incluye la verificación de actas en más de cien mil mesas distribuidas a nivel nacional. Representantes de ambas campañas participan en el proceso de supervisión.

Las autoridades reportaron que la votación se desarrolló con normalidad en las distintas regiones del país. No se registraron hechos de violencia durante el desarrollo de la jornada.

#ColombiaDecide2026 | ¡Cierre de urnas! Oficialmente, inicia el preconteo electoral en todo el país por segunda vuelta presidencial.



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Petro se pronuncia en medio de jornada electoral

Durante la apertura de la jornada, el presidente colombiano se refirió a la participación ciudadana en los comicios y resaltó la importancia de acudir a las urnas y participar en el proceso democrático.

En relación con el sistema de conteo, el mandatario también hizo referencia al rol de las autoridades judiciales en la validación de resultados. Sobre este punto indicó que el reconocimiento oficial dependería de las instancias legales correspondientes.

“A los jueces obedeceré como dice la ley y la Constitución. Todo lo que sea antes de la decisión de los jueces vale como información, pero lo que vincula es el juez”, expresó.

El resultado final será oficializado una vez concluya la revisión completa del escrutinio nacional. Las autoridades electorales continuarán con el procesamiento de actas hasta consolidar el resultado definitivo.