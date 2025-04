Los centros de votación para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, que enfrentan al actual presidente, Daniel Noboa, y a la candidata correísta, Luisa González, cerraron una jornada electoral de diez horas ininterrumpidas y, seguidamente, comenzó el escrutinio, cuyo resultado se prevé muy ajustado.

La votación se desarrolló entre las 7:00 hora local (12:00 GMT) y las 17:00 hora local (22:00 GMT) con normalidad y sin incidentes de importancia, algo que fue destacado por las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), las dos mayores delegaciones de observadores desplegadas en el país.

Ninguno de los dos candidatos ha preparado una reunión masiva ante la posibilidad de lo ajustado de los resultados, pues no existe certeza de que pueda saberse con seguridad al final de la noche al ganador o ganadora que gobernará Ecuador por los próximos cuatro años (2025-2029).

En total concurrieron a votar un 83,7 % de los ciudadanos habilitados para sufragar, según el reporte definitivo del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Es la segunda vez en apenas año y medio que Ecuador debe elegir para la Presidencia entre Noboa y González, después de que ambos candidatos fuesen también los finalistas de las elecciones extraordinarias de 2023.

En los últimos comicios salió ganador Noboa con un 51,83 % de los votos válidos frente al 48,17 % de González, un resultado que para esta elección aún se proyecta que sea más estrecho sin pronóstico del lado para el que se decantará la balanza.

González pide a las Fuerzas Armadas no intervenir

La candidata izquierdista pidió a las Fuerzas Armadas y a la Policía que no intervengan «a favor o en contra» en el veredicto de las urnas y «se garantice la democracia correctamente», al votar en la segunda vuelta presidencial.

«Hago un llamado a la fuerza pública a no intervenir a favor o en contra, sino que se garantice la democracia correctamente. A no intervenir en el conteo de votos en las urnas, sino a estar garantizando la seguridad del pueblo ecuatoriano, que ya no da más», dijo González en declaraciones a la prensa tras depositar su voto.

La candidata del correísmo, la progresista Luisa González, vota en las elecciones a la Presidencia, este 13 de abril de 2025, en Canuto (Ecuador). EFE/José Jácome

La candidata correísta votó pasadas las 9:15 hora local (14:15 GMT) en la unidad educativa Carlos Pomerio Zambrano, en la localidad de Canuto, en la provincia costera de Manabi, una población rural donde González creció.

La candidata de la Revolución Ciudadana aseguró que este domingo van a cambiar «la historia de Ecuador en unidad».

«Izquierda, derecha y centro nos hemos unido en un hecho histórico, sin precedentes en la patria. Nos hemos unido para recuperar la democracia y la justicia social. Todos: partidos, empresarios y sociedad civil organizada. Ecuador reescribe la historia hacia un futuro de dignidad», dijo la candidata.

Noboa vota acompañado de su familia

Por su parte, el presidente Daniel Noboa emitió este domingo su voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y se dirigió a su residencia de playa, donde esperará los resultados.

«Hoy ganamos. Hoy será un día importante para la historia del Ecuador», dijo el candidato antes de salir del aula donde votó en Olón, la comuna de playa de la costera provincia de Santa Elena donde el mandatario tiene fijada su residencia.

El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, vota acompañado de uno de sus hijos, este domingo en Olón (Ecuador). EFE/ Carlos Durán Araújo

Noboa votó en Olón, la comuna de playa de la costera provincia de Santa Elena donde tiene fijada su residencia, y al igual que en la primera vuelta llegó a la escuela Antonio Moya Sánchez, ubicada en el centro de la comunidad, acompañado de su esposa, la ‘influencer’ Lavinia Valbonesi y sus tres hijos.

Vestido con una camisa morada, color de su formación Acción Democrática Nacional (ADN), ingresó rápidamente al aula con una fuerte presencia militar, emitió su voto y salió con un puño en alto sin hablar con nadie.

«Absoluta normalidad» observa la Unión Europea

El jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) en Ecuador, el eurodiputado español Gabriel Mato, destacó la «absoluta normalidad» con la que se dio el inicio de la jornada de votación para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y confió en que todo el proceso siga la misma tendencia.

«Me preocuparía si no fuese así», admitió Mato, quien confía en las garantías ofrecidas por el CNE para que «en ningún modo cualquier tipo de medida pueda restringir la posibilidad de control de todo el proceso».

El nuevo estado de excepción fue decretado por dos meses en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, así como al Distrito Metropolitano de Quito (provincia de Pichincha) y el municipio Camilo Ponce Enríquez (provincia del Azuay).

El decreto, que también incluye a las cárceles, suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, y ordena el toque de queda en 22 municipios desde las 22:00 hora local a 05:00 (03:00 a 10:00 GMT), todos los días, una medida que no incluye a Quito.

Polarización máxima en las elecciones de Ecuador

La polarización entre los dos candidatos es máxima como ya quedó plasmada en la primera vuelta, donde a pesar de tener una papeleta con dieciséis candidatos, Noboa y González acapararon el 88,16 % de los votos válidos, con un 44,17 % para el mandatario y un 44 % para la correísta, separados por poco más de 16.000 votos.

Noboa, hijo del magnate del sector bananero y cinco veces candidato presidencial Álvaro Noboa, uno de los hombres más ricos del país, se convirtió en 2023, con 35 años, en el presidente más joven de Latinoamérica y de la historia democrática de Ecuador.

Una persona observa el tarjetón de votación durante la segunda vuelta de las elecciones a la Presidencia de Ecuador, este 13 de abril de 2025, en Canuto (Ecuador). EFE/José Jácome

Ahora el candidato y líder de Acción Democrática Nacional (ADN) busca un mandato completo con el que seguir su «guerra» declarada al crimen organizado y profundizar sus reformas para liberalizar la economía, para lo que ha anunciado que impulsará una Asamblea Constituyente que deje atrás la actual Constitución (2008), aprobada durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017).

Mientras, González, una abogada de origen campesino, de 47 años, aspira a ser la primera mujer de la historia de Ecuador en ganar unas elecciones presidenciales y devolver al correísmo al poder tras ocho años en la oposición.

La candidata de la Revolución Ciudadana (RC), el partido que tiene como líder a Correa, ha reunido en torno a ella a votantes descontentos con Noboa y ha prometido hacer un gobierno de «unidad» que abarque a diversas fuerzas políticas para hacer frente de forma conjunta a los distintos desafíos que enfrenta el país, especialmente en violencia y narcotráfico.

Voto obligatorio

En Ecuador, el voto es obligatorio entre los 18 y 64 años, mientras que es opcional para los adolescentes de 16 y 17 años, así como para los mayores de 65 años y para el personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que en su mayoría estará cumpliendo labores de vigilancia durante el transcurso de la jornada electoral.

Un militar acude a votar durante la segunda vuelta de las elecciones a la Presidencia de Ecuador, este 13 de abril de 2025, en Quito. EFE/Gianna Benalcazar

Todo el proceso electoral transcurre bajo un escenario de violencia criminal que ha situado al país a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, una tendencia que incluso se ha recrudecido en este inicio de 2025 con un promedio de un asesinato por hora.

Por ello, volverán a ser cerca de 100.000 los miembros de las fuerzas de seguridad destinados a resguardar los recintos electorales y el transcurso de la jornada de votación, de ellos casi 60.000 policías y unos 40.000 militares.

Como en la primera vuelta, habrá desplegados más de 940 observadores, de ellos unos 200 de las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), las dos mayores delegaciones.