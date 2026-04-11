La cápsula con los cuatro astronautas de la misión Artemis II que orbitó la Luna se desprendió este viernes del módulo de servicio de Orión, unos 37 minutos antes del amerizaje previsto frente a la costa de San Diego (California) para iniciar en breve su caída libre cuando atraviese la atmósfera terrestre.

Después de una exitosa misión lunar de diez días, que no alunizó, los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen tienen previsto amerizar en el Pacífico a las 20:07 hora del este de EE.UU. (00:07 GMT del sábado) a unas 2.000 millas náuticas de la costa (3.704 kilómetros).

La NASA afronta ahora una de las mayores pruebas: la del escudo térmico para proteger a la tripulación de las altas temperaturas que produce la fricción cuando la nave entra en la atmósfera terrestre. En ese momento puede alcanzar temperaturas estimadas inicialmente en unos 2.760 grados centígrados (5.000 Fahrenheit) y posteriormente ajustadas por la NASA a cerca de 1.650 centígrados (3.000 Fahrenheit).

La nave será atraída por la gravedad de la Tierra en una trayectoria de retorno libre en la que los astronautas sentirán que su peso se multiplica por cuatro.

Al entrar en la atmósfera terrestre alcanzarán una velocidad de casi 40.000 kilómetros por hora (cerca de 24.661 millas por hora), desacelerando a una tasa de hasta cuatro veces la fuerza de gravedad.

El retorno en 2022 de la misión precedente, Artemis I, que no fue tripulada, fue calificado como exitoso, aunque la cápsula Orión presentó un desgaste inesperado en su escudo térmico durante la reentrada. Durante la caída de entonces se desprendieron fragmentos más grandes de lo previsto, pero aún así, protegió adecuadamente la nave y, según la NASA, no habría representado un riesgo para una tripulación.