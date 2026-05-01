Una nueva producción audiovisual presentará por primera vez registros sonoros que permanecieron sin difusión durante décadas sobre la vida de la princesa Diana de Gales. El proyecto busca ofrecer una aproximación distinta a su historia a partir de testimonios y material personal.

La propuesta estará centrada en audios grabados en 1991 que recogen pensamientos y experiencias de la fallecida exesposa del rey Carlos III. Este material podrá reconstruir aspectos de su vida que no habían sido expuestos previamente.

Acceso a material exclusivo

La serie es desarrollada por la productora británica Love Monday en colaboración con el biógrafo Andrew Morton y James Colthurst, quien formó parte de su círculo cercano. El equipo logró acceder a alrededor de cinco horas de conversaciones que permanecieron archivadas por varios años.

Este material fue recopilado en el contexto de la elaboración de una biografía sobre Diana. Con su recuperación se podrá ampliar la comprensión sobre su trayectoria personal y su entorno.

La propuesta plantea una revisión de la imagen que se ha difundido sobre la princesa a lo largo del tiempo. En ese sentido, el proyecto busca mostrar una perspectiva que incorpore matices sobre su identidad y su papel dentro de la monarquía.

Desde el equipo responsable se explicó el enfoque narrativo que tendrá la serie a partir del contenido recuperado. “la vida jamás contada”, se menciona como eje central de la producción.

¿Que abordará el documental?

La serie llevará por título Diana The Unheard Truth y estará compuesta por tres episodios. A través de estos capítulos se abordarán distintos momentos de su vida mediante los audios y testimonios reunidos.

Las grabaciones incluyen referencias a su relación con su entonces esposo Carlos, quien actualmente es el rey Carlos III. También se mencionan otros integrantes de la familia real como Camila y el príncipe Andrés.

El proyecto incorporará declaraciones de personas que formaron parte de su entorno cercano. Entre ellos se encuentra una compañera de colegio que no había participado antes en producciones de este tipo.

Asimismo, se incluirá el testimonio de su estilista, quien la acompañó durante varios años. Estas intervenciones buscan complementar la información contenida en los registros sonoros.

Diana de Gales es recordada por su presencia dentro de la familia real y por su influencia en distintos ámbitos. Su imagen ha sido asociada también a la moda y a diversas iniciativas sociales.

Su fallecimiento en 1997 en un accidente automovilístico en París generó repercusión a nivel internacional. Desde entonces, su vida ha sido abordada en múltiples producciones cinematográficas y televisivas que continúan despertando interés.