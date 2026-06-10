Los partidos de la selección mexicana se han convertido en los más cotizados del mercado de reventa para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Según datos de Ticketdata, el precio promedio para asistir a un encuentro de México en la fase de grupos alcanza los US$ 2.182, muy por encima del promedio de US$ 723 para el resto de partidos de esta etapa.

El encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, programado en el Estadio Azteca, registra el precio más elevado. El boleto más económico disponible en plataformas de reventa como SeatGeek, Vivid Seats y StubHub alcanza los US$ 2.813.

El debut de México dispara la demanda

La diferencia es notoria frente a otros encuentros de la fase de grupos. El segundo partido del torneo, entre Corea del Sur y República Checa, presenta un precio promedio de entrada de US$ 488, casi seis veces menos que el debut de la selección mexicana.

Los otros dos compromisos de México también figuran entre los más caros del campeonato. El duelo ante Corea del Sur, previsto para el 18 de junio, tiene boletos desde US$ 2.337, mientras que el partido frente a República Checa alcanza los US$ 1.398.

México supera ampliamente a otros anfitriones

Los precios de reventa para los partidos de México también superan a los de las otras selecciones anfitrionas del torneo.

En el caso de Estados Unidos, el precio promedio para asistir a sus encuentros es de US$ 991, mientras que el partido más caro de la fase de grupos, ante Australia, ronda los US$ 1.105.

Canadá registra valores considerablemente menores, con un promedio de US$ 574 por boleto.

De acuerdo con Ticketdata, asistir a un partido de México cuesta en promedio 6,6 veces más que presenciar un encuentro de Nueva Zelanda, cuyos boletos se ubican alrededor de US$ 327.

Ciudad de México y Guadalajara concentran los precios más altos

Dos de las tres ciudades mexicanas sede del Mundial concentran los partidos más costosos de la fase de grupos.

Ciudad de México, donde se encuentra el Estadio Azteca, y Guadalajara encabezan la lista de las sedes con mayor demanda en el mercado secundario.

Monterrey, la tercera ciudad mexicana que alberga encuentros mundialistas, presenta precios más moderados, con boletos de entrada que rondan los US$ 550.

Por contraste, los cinco partidos de fase de grupos programados en Santa Clara, California, son los más accesibles del torneo, con un precio promedio de US$ 316 por entrada.

Los precios siguen subiendo a medida que se acerca el Mundial

La proximidad del inicio de la competición continúa impulsando los valores de reventa.

Según Ticketdata, el precio para asistir al partido inaugural entre México y Sudáfrica aumentó un 29% durante la última semana.

Si se compara con los valores registrados un mes atrás, el incremento alcanza el 63%.

La escalada de precios ocurre en un contexto en el que el salario promedio mensual en México era de US$ 1.390 en 2022, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).