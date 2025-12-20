El equipo del expresidente estadounidense Bill Clinton rechazó este viernes cualquier vínculo con los crímenes de Jeffrey Epstein, tras la publicación de nuevas fotografías en los archivos desclasificados del caso. Su portavoz, Ángel Ureña, aseguró que el demócrata cortó toda relación con el delincuente sexual antes de que los escándalos salieran a la luz y acusó a la administración de Donald Trump de intentar “protegerse de lo que viene después”.

La respuesta se produjo luego de que el Departamento de Justicia revelara miles de documentos relacionados con Epstein, incluyendo imágenes inéditas del expresidente junto al financista condenado y Ghislaine Maxwell. Aunque las fotografías no constituyen prueba de delitos, han reavivado la controversia política en Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, Ureña sostuvo que la Casa Blanca no publicó estos archivos un viernes por la noche para proteger a Bill Clinton, sino para protegerse ante futuras revelaciones del caso.

“Pueden publicar todas las fotos borrosas de hace más de 20 años que quieran, pero esto no es sobre Bill Clinton”, afirmó.

El portavoz indicó que existen dos grupos de personas vinculadas a Epstein, quienes desconocían sus actividades y rompieron relación antes de los escándalos, y quienes mantuvieron contacto incluso después de las denuncias.

“Nosotros estamos en el primer grupo”, subrayó.

Si bien Clinton no ha sido acusado formalmente por las autoridades de ningún delito relacionado con el inversionista, su entorno asegura que el exmandatario ignoraba los crímenes cometidos.



