La Embajada de Venezuela en España emitió un comunicado oficial tras los hechos ocurridos durante un evento público en Madrid, donde se registraron expresiones consideradas discriminatorias contra la vicepresidenta encargada Delcy Rodríguez. El incidente se produjo en el marco de una actividad que congregó a ciudadanos venezolanos en la capital española con motivo de un reconocimiento a María Corina Machado.

Durante la jornada, realizada en la Puerta del Sol, se desarrolló una presentación artística previa a la aparición de la dirigente opositora. En ese contexto, el cantante Carlos Baute incentivó consignas dirigidas contra Rodríguez, las cuales fueron replicadas por parte del público asistente.

🇻🇪-🇪🇸 La embajada venezolana en España rechaza las palabras del cantante Carlos Baute sobre Delcy Rodríguez, al referirse a ella en el acto de María Corina Machado en Madrid diciendo "¡Fuera la mona!"



🔎 El propio Baute es venezolano. pic.twitter.com/Brk3iBRdic — La Respuesta (@larespuesta_es) April 19, 2026

¿Qué dijo la embajada?

Tras lo ocurrido, la representación diplomática venezolana difundió un comunicado en el que fijó su posición frente a los hechos. El documento incluyó una disculpa dirigida a la sociedad española y un rechazo a las expresiones registradas durante el acto.

“Esta Embajada expresa sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio”, indicó el consulado.

El pronunciamiento también abordó el carácter de los cánticos difundidos durante la actividad pública. La misión diplomática señaló que este tipo de expresiones configuran “una forma de violencia política basada en misoginia y racismo”.

Asimismo, el comunicado incluyó una reflexión sobre el contenido del insulto utilizado contra la autoridad venezolana. En ese marco, explicaron que llamar “mona” a una mujer constituye “un acto de deshumanización incompatible con los principios del derecho internacional de los derechos humanos”.

#Comunicado || A la opinión pública española y a la comunidad venezolana en el Reino de España, a propósito de las expresiones de odio emitidas, recientemente, en un acto público en la ciudad de Madrid pic.twitter.com/dsnCmqvzWD — Embajada de Venezuela en España (@EmbaVEespana) April 19, 2026

El episodio ocurrió antes de que Machado apareciera en el balcón de la Real Casa de Correos, donde se desarrollaba la ceremonia. La actividad formó parte de un acto en el que la dirigente recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid en presencia de simpatizantes.

La concentración reunió a personas de distintas edades que acudieron para expresar respaldo político. Sin embargo, lo ocurrido durante la intervención artística generó cuestionamientos sobre el desarrollo del evento y la conducta de algunos participantes.

Pese a la controversia generada por los cánticos, la actividad continuó con la participación de la dirigente opositora. La ceremonia concluyó con la entrega del reconocimiento y un mensaje dirigido a los asistentes presentes en la plaza.

El evento finalizó con manifestaciones de respaldo hacia Machado por parte del público congregado. No obstante, lo ocurrido durante los momentos previos mantuvo el foco en el debate sobre expresiones discriminatorias en espacios públicos.