Un incendio forestal registrado en la provincia de Almería, en el sur de España, ha dejado al menos 12 personas fallecidas y otras 19 desaparecidas, según el último balance de las autoridades. La emergencia también obligó a evacuar a cientos de habitantes y movilizó a decenas de brigadas que continúan trabajando para contener el avance de las llamas y localizar a las personas cuyo paradero aún se desconoce.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, informó que los cuerpos fueron encontrados en las inmediaciones de la localidad de Bédar, una zona de pinares situada cerca del municipio de Los Gallardos. Las primeras investigaciones indican que el fuego se habría iniciado luego de que un cable eléctrico cayera sobre un terreno cubierto por matorrales secos debido a las altas temperaturas.

ESPAÑA: TURISTAS CALCINADOS EN SUS AUTOS, DESAPARECIDOS Y EVACUADOS EN EL PEOR INCENDIO EN ANDALUCÍA



Al menos 11 personas murieron, ocho permanecen internadas con graves quemaduras y otras 19 están desaparecidas por un incendio en Los Gallardos, Almería. La mayoría de las… pic.twitter.com/KaB8fEZ3Ef — Clarín (@clarincom) July 10, 2026





Continúa búsqueda de desaparecidos

Los equipos de emergencia permanecen desplegados en distintos puntos de la zona afectada para controlar el incendio y continuar con las labores de búsqueda. La rápida propagación del fuego, favorecida por el viento y la sequía, ha complicado las operaciones de rescate.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de las 19 personas reportadas como desaparecidas. Paralelamente, continúan evaluando los daños ocasionados por la emergencia en las áreas afectadas.

El consejero de Sanidad y Urgencias de Andalucía, Antonio Sanz, explicó que el comportamiento del incendio dificultó la evacuación de los residentes y dejó a varias personas atrapadas cuando intentaban abandonar el lugar.

Las autoridades también evalúan la identidad de las personas fallecidas. En ese sentido, Sanz indicó que existe la posibilidad de que la mayoría sean ciudadanos extranjeros y señaló que las cuatro víctimas encontradas dentro del automóvil podrían ser de nacionalidad británica, debido a que el vehículo tenía el volante ubicado a la derecha.

La emergencia ocurre mientras el sur de Europa afronta una intensa ola de calor con temperaturas que han alcanzado los 40 grados Celsius durante varios días consecutivos. España, Francia y Portugal registran numerosos incendios forestales que han obligado a evacuar a miles de personas y mantienen en alerta a los servicios de emergencia.

Las autoridades españolas continúan concentrando sus esfuerzos en controlar el avance del incendio y evitar que el fuego alcance nuevas zonas. Al mismo tiempo, las labores de búsqueda y rescate continúan para determinar el paradero de las personas desaparecidas.