El cantante español Julio Iglesias está bajo investigación tras ser denunciado por presunta agresión sexual. Dos de sus extrabajadoras que laboraron en sus residencias del Caribe, en República Dominicana y Bahamas, presentaron la acusación formal.

Según una investigación periodística conjunta realizada por elDiario.es y Univisión Noticias durante más de tres años, una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta que trabajaban en régimen interno para el intérprete de ‘Con la misma piedra’ lo acusaron de someterlas a prácticas no consentidas.​

Los hechos denunciados habrían ocurrido en 2021, cuando una de las presuntas víctimas tenía 22 años y el artista 77. La joven, identificada con el nombre ficticio de Rebeca para proteger su identidad, relató el trato indebido.

“Me sentía como un objeto, como una esclava”, declaró al medio estadounidense.​

La supuesta agredida, quien ejercía como fisioterapeuta del cantante, aseguró que Iglesias la besó en la boca y realizó tocamientos sin su consentimiento en distintos espacios de sus propiedades, como la playa o la piscina.​

Condiciones laborales denunciadas

Las extrabajadoras describieron un ambiente laboral de control extremo en las residencias del intérprete de ‘Me olvidé de vivir’.​ Las denunciantes relataron que la dinámica incluía monitoreo constante de sus movimientos, aislamiento del exterior, revisión de sus teléfonos móviles y cuestionamientos invasivos sobre su vida íntima.

Una de las víctimas calificó la experiencia como aterradora al referirse a la Villa Corales 5, propiedad del músico: “A esa casa hay que llamarle ‘La casita del terror’, de verdad, porque es un drama, un terror, una cosa horrible”, expresó a Univisión.​

Investigación judicial en España

La gravedad de las acusaciones llevó a que la Fiscalía de la Audiencia Nacional española abriera diligencias de investigación penal de carácter preprocesal el pasado 5 de enero. Según informó la agencia EFE, el Ministerio Público ya mantiene abiertas estas diligencias bajo secreto de sumario para determinar el alcance de la denuncia presentada.​

El Gobierno español se pronunció sobre el caso y manifestó su compromiso de llegar “hasta el final” en la investigación para garantizar que no exista “ningún espacio de impunidad” en este asunto que involucra al cantante de 82 años.​