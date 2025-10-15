La Policía Nacional de España halló el cuerpo momificado de Antonio Famoso, un hombre nacido en 1936, que habría muerto hace al menos 15 años en su vivienda de la ciudad de Valencia, en la costa mediterránea. El descubrimiento se produjo el fin de semana pasado, luego de que vecinos reportaran una fuga de agua en el edificio.

Según informaron fuentes policiales a EFE, las primeras investigaciones descartan la posibilidad de homicidio o muerte violenta, y todo apunta a que se trató de un fallecimiento natural o accidental.

Un hallazgo fortuito tras años de silencio

El caso salió a la luz cuando los bomberos y agentes locales ingresaron al piso tras recibir reportes de una filtración con agua de “color negro y mal olor”, provocada por el atasco de un desagüe debido a las fuertes lluvias del fin de semana.

Al entrar al domicilio, encontraron el esqueleto del anciano, junto con un gran número de palomas que habían anidado dentro del inmueble. El piso pertenecía a Antonio Famoso, quien había perdido contacto con el mundo desde hacía años.

Vecinos del edificio contaron al diario El País que Famoso “no se metía con nadie” y que, al dejar de verlo, muchos creyeron que se había trasladado a una residencia de ancianos.

Pagos automáticos mantuvieron la ilusión de vida

Durante todo este tiempo, los gastos del hogar se siguieron pagando automáticamente desde su cuenta bancaria, lo que evitó sospechas sobre su desaparición. Al no haberse reportado su fallecimiento, continuó recibiendo su pensión de jubilación durante más de una década.

Medios locales como Levante detallaron que el agua acumulada en la terraza del edificio terminó filtrándose a los pisos inferiores, lo que llevó a los vecinos a alertar a las autoridades. Fue entonces cuando los bomberos accedieron al departamento y hallaron los restos del hombre, confirmando así una de las historias más insólitas ocurridas en la región.

Una vida en soledad

Antonio Famoso vivía solo en el último piso del edificio y, según la Policía, no tenía familiares cercanos que hubieran reportado su ausencia. Las autoridades continúan con las pericias para determinar la fecha exacta del fallecimiento y cerrar el caso.