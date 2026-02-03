El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este martes que su Ejecutivo impulsará la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, como parte de un paquete de medidas orientadas a proteger a niños y adolescentes de contenidos nocivos en internet.

El anuncio fue realizado durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se celebra en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

“España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años”, afirmó Sánchez, al advertir que los jóvenes están expuestos a un entorno digital marcado por la “adicción, el abuso, la pornografía, la manipulación y la violencia”.

Verificación de edad y nuevas obligaciones

El jefe del Ejecutivo español sostuvo que las plataformas digitales deberán implementar sistemas eficaces de verificación de edad, descartando mecanismos meramente declarativos.

“No bastan casillas de verificación. Se necesitan barreras reales que funcionen”, remarcó.

Asimismo, anunció una reforma legal para que los directivos de las plataformas tecnológicas asuman responsabilidad penal si no retiran contenidos ilegales o que inciten al odio.“Los ejecutivos se enfrentarán a consecuencias legales por las infracciones que se produzcan en sus sitios web”, indicó.

Reacción de Elon Musk

Las declaraciones de Sánchez generaron una rápida reacción del empresario Elon Musk, propietario de la red social X, quien lo calificó de “tirano y traidor” en un mensaje publicado en la plataforma, acompañado de un emoji despectivo.

El intercambio evidenció la tensión creciente entre gobiernos europeos y grandes empresas tecnológicas en torno a la regulación de contenidos y la protección de menores.

Un debate con obstáculos políticos

Sánchez ya había adelantado en noviembre su intención de elevar a 16 años la edad mínima para acceder a redes sociales. Sin embargo, el mandatario no cuenta con mayoría parlamentaria, lo que podría dificultar la aprobación de las reformas anunciadas.

Según explicó, el proyecto forma parte de un paquete de cinco medidas que el Gobierno español prevé impulsar “a partir de la próxima semana”.

Tendencia internacional

España se suma así a una tendencia internacional. En diciembre, Australia aprobó una prohibición similar para menores de 16 años, mientras que países como Francia y Portugal han expresado su interés en adoptar medidas equivalentes.