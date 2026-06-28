La esposa del futbolista Héctor Bello murió tras proteger con su cuerpo a su bebé durante el colapso del edificio donde vivían, provocado por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio. Según reportes de medios locales, la menor de un año sobrevivió al derrumbe gracias a la acción de su madre en el estado de La Guaira.

La muerte de Andrea fue confirmada por el propio jugador del Marítimo de La Guaira de la Segunda División mediante una publicación en sus redes sociales. El futbolista compartió un mensaje de despedida dedicado a su esposa, quien perdió la vida mientras intentaba poner a salvo a la hija de ambos.





De acuerdo con la prensa local, Andrea quedó atrapada entre los escombros cuando la estructura en la que residía se desplomó a causa de los fuertes movimientos telúricos. Antes del colapso, cubrió con su cuerpo a la pequeña para protegerla del impacto.

Los equipos de rescate localizaron posteriormente el cuerpo de la joven madre sin signos vitales. La niña, en cambio, fue encontrada con vida entre los restos del edificio.

Al momento de la tragedia, el jugador de fútbol no se encontraba junto a su familia. Sin embargo, ya estaba en camino para reunirse con ellas cuando recibió la noticia.

A través de sus redes sociales expresó el dolor que enfrenta por la pérdida de su esposa y por tener que afrontar el futuro junto a la hija que ambos tenían.

“Tu mami nos dejó, cómo le digo yo eso a mi hija, Andrea, cómo le explico a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada, cómo le explico, dame fuerzas tú ahora porque no doy más”, escribió.

Más adelante, Bello volvió a dedicarle unas palabras a su esposa mediante otra publicación acompañada de fotografías familiares. En ese mensaje recordó la vida que ambos habían construido y el vacío que dejó su partida.

“Andrea, mi amor precioso, por qué me dejaste solo, esta era nuestra lucha mami”, agregó.

Como se recuerda, el país caribeño fue azotado por dos terremotos el 24 de junio que alcanzaron magnitudes de 7.2 y 7.5, siendo este último el más fuerte registrado en Venezuela en más de un siglo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. La emergencia dejó edificios colapsados y numerosas víctimas, entre ellas Andrea, esposa del futbolista Héctor Bello.