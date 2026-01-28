El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado que espera que EE. UU. “pronto” pueda contar con una presencia diplomática en Venezuela tras la captura y salida del país del presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Según Rubio, ya hay un equipo estadounidense en Venezuela evaluando la situación y que una vez concluidos esos análisis podría abrirse formalmente esa presencia diplomática. El objetivo sería tener información en tiempo real e interactuar no solo con responsables del régimen, sino también con representantes de la sociedad civil y la oposición venezolana.

Contexto clave

La medida se produce en el marco de una crisis política e institucional en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 por fuerzas estadounidenses y su traslado a EE. UU. para enfrentar cargos.

tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 por fuerzas estadounidenses y su traslado a EE. UU. para enfrentar cargos. Estados Unidos ha comenzado la notificación formal al Congreso para reanudar funciones en Caracas , incluyendo el posible reapertura de la embajada estadounidense , que estaba cerrada desde 2019.

, incluyendo el posible , que estaba cerrada desde 2019. Un diplomático basado en la embajada de EE. U. en Bogotá ya fue designado como encargado de la “Venezuela Affairs Unit”, como parte de ese plan de retorno gradual.

¿Qué significaría esta presencia?

Una presencia diplomática oficial —como la reapertura de la embajada— permitiría a EE. UU.: