Pasan los días y nuevas imágenes salen a la luz tras el derrumbe parcial del condominio Champlain Towers South de Surfside, en Miami (Estados Unidos). Esta vez, una pareja que se alojaba en un hotel cercano grabó un video que muestra escombros y agua cayendo del techo del estacionamiento subterráneo del edificio minutos antes de que se derrumbara.

De acuerdo a Infobae, se trata de Adriana Sarmiento y Roberto Castillero, quienes grabaron varios videos en la madrugada del 24 de junio. Uno de estos, muestra cómo cae el agua y los escombros de hormigón.

Además, la pareja notó que los residentes del edificio se dirigían a sus balcones, confundidos por el sonido. Sarmiento dijo que ella y su pareja salieron a la calle, tratando de hacer señas para que los residentes evacuaran el condominio.

“Polvo, y luego vidrio, roca, y entonces empecé a correr por mi vida”, dijo Castillero. “¿Dónde está la gente del balcón?”, se preguntó. “No me di cuenta de que el balcón no estaba allí”, agregó.

Las imágenes se han viralizado rápidamente en distintas redes sociales; además, dicho tema abrió un nuevo debate sobre el estado en que se encontraba el edificio antes de colapsar.

Muertos y desaparecidos

Las autoridades informaron ayer sobre el hallazgo de otros dos cuerpos en el derrumbe parcial del edificio residencial en Surfside, sumando un total de 18 víctimas mortales.

Por su parte, la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo que tras la extracción de los dos cuerpos, el número de desaparecidos bajó a 145 y el de las personas localizadas se mantiene en 139.

Paralizan búsqueda

La madrugada de este jueves, la tarea de búsqueda de víctimas en el lugar del derrumbe, tuvo que ser interrumpida debido a “movimientos” en la parte que sigue en pie.

Daniella Levine Cava y el jefe de los bomberos del condado, Alan Cominsky, confirmaron que por ahora siguen paradas las operaciones y se reanudarán cuando los ingenieros estructurales determinen qué se puede hacer.

Los movimientos que indican inestabilidad en el edificio se registraron sobre las 2 de la madrugada (7.00 GMT), según Cominsky.

