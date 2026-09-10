El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos otorgó este jueves 4 millones de dólares para el mantenimiento de los dos monumentos que conmemoran a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, de los que este viernes se cumplen 25 años.

La partida se distribuirá a partes iguales entre el Monumento Nacional del 11 de Septiembre de Nueva York, levantado en la Zona Cero donde se encontraban las Torres Gemelas del World Trade Center, y el Monumento Nacional del 11-S del Pentágono, a las afueras de Washington, que recibirán 2 millones de dólares cada uno, según un comunicado.

Las subvenciones permitirán mantener las operaciones, la seguridad y las instalaciones de ambos espacios, además de garantizar que sigan ofreciendo al público lugares para aprender, recordar y rendir homenaje a las víctimas y a quienes participaron en las labores de rescate y respuesta tras los atentados, explicó el organismo.

El 9/11 se conmemora este viernes

El 11 de septiembre de 2001 murieron cerca de 3.000 personas en los ataques de Al Qaeda contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, perpetrados con tres aviones comerciales secuestrados. Un cuarto avión, que se dirigía a Washington, se estrelló en un campo de Pensilvania.

El memorial de Nueva York también recuerda a las víctimas del atentado con un camión bomba perpetrado en 1993 en un estacionamiento del World Trade Center.