Equipos de rescate de Filipinas buscan este jueves 10 de setiembre a 86 personas desaparecidas tras el incendio del ferri MV June Aster, ocurrido la noche del miércoles frente a la provincia de Palawan, en el oeste del archipiélago.

El balance disponible señala cinco fallecidos y 43 personas rescatadas con vida. El manifiesto del barco registra 117 pasajeros y 17 tripulantes, un total de 134 personas.

Dos ciudadanos chilenos fueron rescatados

Entre los sobrevivientes se encuentran dos ciudadanos chilenos, según confirmaron autoridades locales y reportes recogidos por EFE y Reuters. Ambos fueron puestos a salvo después de abandonar la embarcación.

Según el testimonio de la madre de una de las sobrevivientes recogido por la televisión chilena, la pareja tuvo que lanzarse al agua y nadar durante unos 50 minutos hasta alcanzar una isla cercana.

Las autoridades filipinas continúan revisando las identidades y nacionalidades de las personas que viajaban en el ferri. Hasta el momento, no existe constancia de ciudadanos españoles afectados, de acuerdo con EFE.

Incendio comenzó durante viaje de Manila a Coron

El MV June Aster había partido de Manila con destino a Coron, uno de los principales destinos turísticos de Palawan.

La Guardia Costera de Filipinas informó que el incendio se produjo cuando el barco se encontraba cerca de Coron. Un sobreviviente relató haber escuchado una fuerte explosión procedente de la bodega de carga antes de que las llamas se extendieran rápidamente.

Las autoridades todavía no han determinado la causa del siniestro y han advertido que es prematuro establecer responsabilidades o hipótesis definitivas.

Humo y riesgo de explosiones complican el rescate

Las operaciones de búsqueda movilizaron embarcaciones de la Guardia Costera de Filipinas, unidades militares, pescadores locales y propietarios de embarcaciones privadas de la zona.

El humo denso, el intenso calor y el riesgo de nuevas explosiones impidieron inicialmente que los equipos pudieran ingresar al interior del ferri calcinado.

Las condiciones meteorológicas también dificultaron las tareas. Autoridades locales reportaron lluvias intensas y condiciones adversas mientras continuaba la búsqueda de los desaparecidos.

El ferri había pasado inspecciones de seguridad

La portavoz de la Guardia Costera, Noemie Cayabyab, indicó que la embarcación había superado las inspecciones de seguridad correspondientes.

El ferri también transportaba vehículos y carga, entre ellos motocicletas, un vehículo eléctrico, una carretilla elevadora y una camioneta, según información de la Guardia Costera recogida por Reuters.

La empresa propietaria, Atienza Inter-Island Ferries, señaló que coopera con las autoridades en la investigación y que ha movilizado recursos para responder a la emergencia.

Balance permanece sujeto a actualización

La Guardia Costera mantiene abiertas las operaciones de búsqueda y rescate y ha advertido que el número de desaparecidos, fallecidos y sobrevivientes puede variar conforme avance la revisión del manifiesto y se localice a más personas.

El transporte marítimo es fundamental en Filipinas, un archipiélago compuesto por más de 7.600 islas, donde millones de habitantes dependen de ferris y otras embarcaciones para desplazarse entre provincias.