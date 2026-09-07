El Canal de Panamá no descarta aplicar nuevas restricciones al tránsito de buques durante los próximos meses si persiste la sequía que afecta a la cuenca hidrográfica de la vía interoceánica y que se ha visto agravada por el fenómeno de El Niño.

La nueva administradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ilya Espino de Marotta, afirmó que la cantidad de tránsitos diarios podría volver a disminuir entre febrero y marzo si las condiciones hídricas no mejoran.

Canal de Panamá podría reducir nuevamente el tránsito

“No descartamos que en febrero o marzo haya que bajar, probablemente no a los niveles de 24 cupos diarios, pero sí pudiera tener algún impacto de 29 o algo parecido”, declaró Espino de Marotta a la AFP.

La advertencia se produce mientras la vía interoceánica ya ejecuta una reducción progresiva de su capacidad diaria. La ACP dispuso bajar de 36 a 34 tránsitos y posteriormente a 32 desde el 15 de septiembre de 2026.

La medida responde a precipitaciones por debajo de lo previsto y a los bajos niveles de agua disponibles en la cuenca del canal, según informó oficialmente la administración de la vía.

Sequía y El Niño afectan reservas de agua

El Canal de Panamá depende principalmente del agua de lluvia acumulada en los lagos artificiales Gatún y Alhajuela para permitir el funcionamiento de sus esclusas.

La reducción de las precipitaciones ha obligado a la ACP a implementar medidas de ahorro de agua y ajustes en la operación. Entre mayo y agosto, las lluvias acumuladas en la cuenca estuvieron 34% por debajo del promedio histórico, mientras que los aportes de agua fueron 44% menores a lo habitual.

Además de limitar el número de embarcaciones, la administración también ha aplicado ajustes al calado máximo permitido para los buques Neopanamax, en función de los niveles proyectados del lago Gatún.

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Canal busca evitar restricciones como las de 2023

Durante la crisis hídrica de 2023, el fenómeno de El Niño obligó al canal a reducir los tránsitos diarios hasta 22 embarcaciones debido a los bajos niveles de los lagos.

Espino de Marotta señaló, sin embargo, que por ahora no espera que la situación alcance los niveles de restricción registrados durante ese periodo.

El canal mantiene un monitoreo permanente de las lluvias, los aportes de agua a la cuenca y los niveles de los lagos para determinar si serán necesarios nuevos ajustes operativos.

Ilya Espino asume como primera mujer al frente del Canal

Ilya Espino de Marotta asumió este 7 de septiembre de 2026 como administradora del Canal de Panamá para el periodo 2026-2033, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar la máxima responsabilidad de la vía interoceánica.

La ingeniera cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en la institución y tuvo un papel relevante en el programa de ampliación del canal.

Estados Unidos y China figuran entre los principales usuarios de esta estratégica ruta marítima, cuya operación resulta clave para el comercio internacional.