Una explosión provocada por material pirotécnico dejó al menos 10 personas fallecidas y 64 heridas durante una celebración religiosa en el municipio de Temascalcingo, en el Estado de México. El hecho ocurrió la noche del sábado 5 de septiembre en la parroquia de Santa María Canchesdá, donde se desarrollaba la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Luz.

Según el Gobierno estatal, la tragedia se produjo luego de que material pirotécnico almacenado en un espacio utilizado como bodega explotara dentro del inmueble. Los heridos fueron trasladados a distintas unidades médicas para recibir atención especializada.

🔥 Tragedia en el Estado de México



Explosión de pirotecnia, deja al menos 10 muertos y 64 heridos.

Lamentable, la explosión sucedió ayer por la noche, durante festividades en el municipio de Temascalcingo, #Edomex



Vía @MLopezSanMartin pic.twitter.com/rHhkVQoGps — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 6, 2026

Labores de auxilio

Tras el reporte, autoridades municipales, estatales y federales, junto con las Fuerzas Armadas, desplegaron equipos de emergencia en la zona. Para coordinar las labores de rescate, atención y control de riesgos se instaló un Sistema de Comando de Incidentes.

En el operativo participaron Protección Civil, los Servicios de Urgencias del Estado de México, el Instituto de Salud estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. También acudieron la Cruz Roja Mexicana, la Comisión Nacional de Emergencias, corporaciones de seguridad y equipos de bomberos de varios municipios.

El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia inspeccionó el inmueble y confirmó la presencia de material activo. El organismo recomendó que personal especializado se encargara de desmontarlo e inhabilitarlo para reducir los riesgos durante las labores de emergencia.

El Gobierno estatal informó que el balance preliminar, actualizado hasta las 09:30 horas del domingo, registraba 10 fallecidos y 64 personas lesionadas. Las autoridades mantuvieron las labores de atención y control en el lugar.

Pronunciamiento de la gobernadora

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas. También señaló que los equipos de emergencia continúan brindando apoyo a las personas afectadas.

En su mensaje, Gómez destacó la intervención de Protección Civil, los Servicios de Urgencias, los bomberos de la región, la Comisión Nacional de Emergencias y la Policía Estatal. Estos equipos permanecen desplegados para atender las consecuencias del accidente.