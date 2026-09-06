El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este domingo 6 de septiembre que será candidato a la reelección en los comicios previstos para marzo de 2027, pese a las críticas y cuestionamientos que enfrenta por su modelo de gestión.

Un portavoz de la FIFA ratificó que el dirigente de 56 años mantiene la decisión que había anunciado meses atrás ante las 211 federaciones afiliadas al organismo rector del fútbol mundial.

“El presidente de la FIFA anunció que se presentaría a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado y el señor Infantino se presentará a la reelección”, señaló el portavoz, según Reuters y AFP.

Elección de la FIFA será en marzo de 2027

La elección presidencial se realizará el 18 de marzo de 2027, durante el 77.º Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos.

Infantino ocupa la presidencia de la FIFA desde 2016. Fue reelegido posteriormente y ahora buscará prolongar su permanencia al frente del organismo hasta 2031.

Por el momento, es el único candidato declarado oficialmente para la elección, aunque dentro del fútbol internacional se discuten posibles alternativas para enfrentar su postulación.

Crisis por plan de inversión privada

La candidatura se produce en medio de una disputa interna por el frustrado proyecto conocido como FIFA Forward Enterprise (FFE).

El plan planteaba abrir a inversores privados una participación en activos comerciales vinculados con competiciones de la FIFA, incluida la Copa del Mundo.

La iniciativa generó una fuerte reacción entre dirigentes y confederaciones, que cuestionaron la falta de transparencia y el procedimiento utilizado para desarrollar la propuesta.

Infantino abandonó posteriormente el proyecto, pero las críticas continuaron.

UEFA, Concacaf y AFC cuestionan su gestión

La oposición se ha extendido a importantes organismos regionales del fútbol.

La UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) han expresado cuestionamientos a la conducción de Infantino y al proyecto de inversión privada.

UEFA ha encabezado las críticas y ha cuestionado el manejo del proceso, mientras FIFA respondió acusando al organismo europeo de impulsar una “campaña de difamación” contra su presidente.

La controversia también provocó que varias federaciones nacionales retiraran o reconsideraran su respaldo a Infantino.

Infantino mantiene apoyos en otras confederaciones

Pese a la oposición, el presidente de la FIFA conserva respaldos importantes.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha expresado apoyo a su continuidad, mientras que Infantino también mantiene respaldo entre varias federaciones sudamericanas y de otras regiones.

La propia FIFA aseguró en julio que más de 200 asociaciones miembro habían expresado apoyo a su reelección, aunque esa cifra fue difundida antes de que estallara plenamente la controversia por el proyecto de inversión privada.

El mapa de respaldos podría cambiar antes de la votación de marzo.

Victor Montagliani aparece como posible rival

El presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, es mencionado como uno de los dirigentes con posibilidades de competir contra Infantino.

Montagliani también es vicepresidente de la FIFA y durante años fue considerado un aliado del actual presidente.

Sin embargo, las diferencias sobre la gestión y, particularmente, sobre el proyecto de inversión privada provocaron un distanciamiento entre ambos sectores.

Hasta este domingo, Montagliani no había formalizado su candidatura.

Candidatos tienen plazo hasta noviembre

Los dirigentes que pretendan competir por la presidencia deberán formalizar su postulación antes del 18 de noviembre de 2026.

La FIFA cuenta con 211 asociaciones miembro con derecho a participar en su estructura electoral.

De acuerdo con los estatutos del organismo, en una elección presidencial se necesitan dos tercios de los votos válidos en una primera ronda. Si se requiere una segunda o posteriores votaciones, basta con obtener más del 50 % de los votos válidos emitidos.