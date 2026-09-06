Sport Huancayo derrotó 2-1 a Sport Boys el sábado 5 de septiembre en el estadio IPD de Huancayo, por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Javier Sanguinetti fue decisivo al convertir los dos goles del cuadro local.

El “Rojo Matador” asumió la iniciativa durante el primer tiempo y generó peligro sobre el arco defendido por Diego Melián. Sport Boys también dispuso de aproximaciones y protagonizó una de las acciones discutidas del encuentro con un cabezazo de Luis Urruti que el árbitro Daniel Ureta no convalidó como gol.

Javier Sanguinetti abrió el marcador para Sport Huancayo

Cuando se disputaban los últimos minutos del primer tiempo, Javier Sanguinetti aprovechó una acción dentro del área y sacó un remate de zurda para establecer el 1-0 a los 45 minutos.

Sport Boys reaccionó tras el descanso. Yuriel Celi culminó una jugada colectiva y consiguió el empate durante los primeros minutos del complemento, devolviendo la paridad a un partido que comenzó a disputarse con mayor intensidad.

El conjunto rosado tuvo oportunidades para ponerse en ventaja, mientras Sport Huancayo mantuvo su búsqueda del segundo gol. El marcador permaneció igualado hasta los descuentos.

Penal sobre el final dio el triunfo a Sport Huancayo

La acción determinante llegó en tiempo añadido. El árbitro Daniel Ureta sancionó un penal al considerar que Carlos Zambrano cometió una infracción dentro del área sobre un jugador de Sport Huancayo.

La decisión generó fuertes reclamos de los futbolistas de Sport Boys, entre ellos Christian Cueva y otros integrantes del plantel rosado. Tras varios minutos de protestas, Sanguinetti ejecutó el penal y convirtió el 2-1 definitivo.

El cobro arbitral fue cuestionado posteriormente desde el entorno de Sport Boys. La decisión de Ureta, sin embargo, se mantuvo y el gol fue validado.

Celebración de Sanguinetti terminó en gresca

Después de anotar, Sanguinetti celebró cerca del sector donde se encontraban seguidores de Sport Boys. Futbolistas del cuadro visitante interpretaron el festejo como una provocación y fueron a encararlo.

La situación derivó en empujones y enfrentamientos entre jugadores de ambas escuadras, lo que obligó incluso a la intervención de efectivos policiales dentro del estadio para controlar el incidente.

El árbitro mostró tarjetas rojas a Javier Sanguinetti y Yonathan Murillo por Sport Huancayo, mientras Erick Gonzales fue expulsado en Sport Boys. Tras la prolongada interrupción, el encuentro pudo reanudarse y concluyó con victoria local por 2-1.

Sanguinetti se pronunció posteriormente sobre lo ocurrido y ofreció disculpas a los aficionados de Sport Boys. El futbolista afirmó que su intención no fue provocar ni faltar el respeto a la hinchada visitante.

Reportan incidentes en los exteriores del estadio

Según información recogida por Correo, también se produjeron disturbios en los exteriores del estadio IPD de Huancayo después del encuentro.

El reporte da cuenta de incidentes protagonizados por personas identificadas como seguidores del cuadro rosado, con afectaciones a peatones y establecimientos comerciales, además de agresiones contra efectivos policiales.

Estos hechos deberán ser materia de las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades individuales y establecer la magnitud de los daños ocasionados.