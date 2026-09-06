, representante de la I.E. Bandera del Perú, se alzó con el primer lugar en lanzamiento de bala durante los Juegos Deportivos Escolares, categoría C, demostrando potencia, técnica y gran preparación

Talento deportivo

Con este destacado triunfo, Valeri consiguió su pase a la etapa Macrorregional, donde afrontará un nuevo desafío deportivo y buscará continuar dejando en alto el nombre de su institución educativa y de la provincia de Pisco. Su clasificación representa el resultado de la disciplina, constancia y esfuerzo que viene demostrando en cada jornada de entrenamiento.

La comunidad educativa de la I.E. Bandera del Perú celebra este importante logro y reconoce el talento de su joven deportista, quien ahora se prepara para medir fuerzas en una nueva etapa de los Juegos Deportivos Escolares. ¡Felicitaciones, Valeri! ¡A seguir lanzando sueños y conquistando victorias!.

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