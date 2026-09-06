La atleta escolar Valeri Echevarría López, representante de la I.E. Bandera del Perú, se alzó con el primer lugar en lanzamiento de bala durante los Juegos Deportivos Escolares, categoría C, demostrando potencia, técnica y gran preparación para imponerse en esta exigente competencia.

Talento deportivo

Con este destacado triunfo, Valeri consiguió su pase a la etapa Macrorregional, donde afrontará un nuevo desafío deportivo y buscará continuar dejando en alto el nombre de su institución educativa y de la provincia de Pisco. Su clasificación representa el resultado de la disciplina, constancia y esfuerzo que viene demostrando en cada jornada de entrenamiento.

La comunidad educativa de la I.E. Bandera del Perú celebra este importante logro y reconoce el talento de su joven deportista, quien ahora se prepara para medir fuerzas en una nueva etapa de los Juegos Deportivos Escolares. ¡Felicitaciones, Valeri! ¡A seguir lanzando sueños y conquistando victorias!.

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