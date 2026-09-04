Chincha estará presente en la etapa macrorregional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos – JEDPA 2026. Son varias escuelas tanto públicas como privadas las que consiguieron su clasificación en las disciplinas de vóley masculino, salto largo, handball, entre otras, que representarán no solo a su institución educativa y a la provincia, sino también a la región Ica en este evento.

Disciplinas deportivas

Entre las delegaciones que estarán en esa siguiente etapa figuran los alumnos del colegio Fe y Alegría, ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, por obtener el primer puesto en vóley masculino categoría B. También disputarán la macrorregional los estudiantes de la escuela estatal Dos de Mayo, de la misma localidad, ganadores en la regional en la categoría C de la disciplina de vóley masculino.

Otros representantes son las alumnas de la I.E.P. San Vicente de Paul, campeonas de handball categoría C. Esta misma escuela también fue ganadora en la categoría C en básquet. Mientras que el alumno Stefano Carbajal Hernández del colegio Reina del Santísimo Rosario será el representante en salto largo tras haber superado a los demás competidores y quedar primero en la fase regional.

Los alumnos chinchanos, igualmente, disputarán con estudiantes de otras regiones en la disciplina de natación. En 50 metros libre estará presente Sebastián Flores y Rodrigo Robles en 100 metros espalda, ambos estudian en el Divina Providencia. En este mismo deporte en las pruebas de 50 y 100 metros estilo pecho el competidor será Emmanuel Raraz de la I.E.P. Prolog de Chincha Alta.

Ellos al igual que Rafaella Pachas (campeona de gimnasia artística), así como las alumnas del Santa Ana clasificadas en vóley playa, Mariano Hurtado subcampeón regional en tenis de mesa, entre otros clasificados deberán seguir con sus entrenamientos con miras a la siguiente etapa en la que estarán delegaciones de otras regiones.

EL DATO: Durante la etapa clasificatoria uno de los colegios presentó dificultad económica para costear los gastos. La situación refleja la falta de apoyo para los jóvenes deportistas pese a que representaron a la provincia.

-2 semanas restan para el inicio de la siguiente etapa de los JEDPA 2026.

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