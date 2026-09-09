Los estudiantes de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) registraron en PISA 2025 los promedios más bajos observados hasta ahora en ciencias, lectura y matemáticas, según los resultados publicados el martes 8 de septiembre.

La novena edición del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) reunió a más de 760.000 alumnos de 15 años de 91 países y economías, una muestra que representa aproximadamente a 33 millones de jóvenes en todo el mundo.

Lectura y matemáticas muestran fuertes retrocesos

El deterioro fue especialmente marcado en lectura y matemáticas. Entre 2015 y 2025, la puntuación promedio en lectura cayó 28 puntos entre los países de la OCDE, mientras que en matemáticas disminuyó 22 puntos.

Según la organización, los 28 puntos perdidos en lectura equivalen aproximadamente a un año y medio de aprendizaje, mientras que la caída de 22 puntos en matemáticas representa algo más de un año.

Entre los países y economías participantes que no pertenecen a la OCDE, la caída en el mismo periodo alcanzó 16 puntos en lectura y ocho puntos en matemáticas.

En ciencias, que fue la principal materia evaluada en PISA 2025, el desempeño mostró mayor resistencia. Los resultados permanecieron relativamente estables entre 2022 y 2025, aunque mantienen una tendencia descendente si se observa la última década.

La OCDE alerta sobre el deterioro de la lectura

La disminución de la comprensión lectora genera especial preocupación porque esta habilidad es necesaria para adquirir conocimientos en prácticamente todas las áreas educativas.

El informe señala que el aumento del tiempo frente a pantallas, la digitalización y la disminución de la lectura por placer han coincidido con un debilitamiento de los resultados en comprensión lectora.

La OCDE también detectó un incremento de los denominados lectores apresurados: estudiantes que avanzan rápidamente por los textos, pero responden de manera incorrecta. Este grupo casi se duplicó entre 2018 y 2025.

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, sostuvo que revertir la caída del desempeño estudiantil es una tarea urgente y destacó la necesidad de invertir en docentes, involucrar a las familias y brindar apoyo específico a los alumnos y escuelas que más lo necesitan.

China y Singapur lideran PISA 2025

Los mejores resultados volvieron a concentrarse principalmente en Asia.

Las jurisdicciones chinas de Pekín, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang (B-S-J-Z) obtuvieron los puntajes más altos en ciencias, con 597 puntos, y matemáticas, con 612 puntos.

Singapur lideró la prueba de lectura con 535 puntos y consiguió 560 puntos en ciencias y 563 en matemáticas.

Estonia, Japón, Corea del Sur, Macao, Taipéi Chino y Reino Unido también se ubicaron entre los diez sistemas educativos con mejor desempeño en las tres áreas evaluadas.

Uruguay y Chile destacan en América Latina

Ningún sistema educativo latinoamericano ingresó al grupo de los diez mejores resultados globales en las tres materias.

Dentro de América Latina, Uruguay obtuvo 445 puntos en ciencias, mientras que Chile alcanzó 442, frente al promedio de 482 puntos registrado entre los países de la OCDE.

Uruguay mejoró nueve puntos en ciencias respecto de PISA 2022 y obtuvo su mejor resultado histórico en esta materia desde que participa en la evaluación. Sin embargo, sus resultados en lectura disminuyeron frente a 2022.

La OCDE también identificó mejoras en ciencias desde 2022 en Costa Rica y Uruguay, entre los países miembros evaluados, y en El Salvador, entre los sistemas participantes que no pertenecen a la organización.

Inteligencia artificial y pantallas entran en el análisis educativo

PISA 2025 incorporó además una evaluación sobre resolución de problemas computacionales y analizó la relación de los estudiantes con herramientas digitales e inteligencia artificial.

El reporte concluye que la tecnología puede contribuir al aprendizaje cuando se utiliza con objetivos definidos y de manera moderada, pero advierte que un uso excesivo de dispositivos —especialmente con fines recreativos durante las clases— está relacionado con menores resultados educativos.

Más de uno de cada cuatro estudiantes de los países de la OCDE afirmó que sus compañeros se distraían con dispositivos digitales durante la mayoría o la totalidad de las clases de ciencias.

Pese al retroceso global, la OCDE subrayó que algunos sistemas educativos lograron mejorar sus resultados durante la última década, una señal de que la tendencia puede revertirse mediante políticas educativas sostenidas.