El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la publicación de más de 170.000 páginas de registros municipales sobre la respuesta de la ciudad a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Los archivos contienen información sobre la calidad del aire en la Zona Cero y las acciones adoptadas por las autoridades tras el ataque a las torres gemelas.

La documentación señala que se encontró amianto en prácticamente todos los lugares examinados. Los registros serán publicados por etapas mediante una plataforma creada por la ciudad y se prevé incorporar más archivos durante los próximos meses.

Mamdani sostuvo que los documentos permitirán conocer qué información tenían las autoridades sobre las condiciones ambientales y cómo actuaron frente a ellas. La publicación se produce tras años de restricciones para acceder a estos registros y pone fin a dos demandas de 9/11 Health Watch contra la ciudad.

For years, New Yorkers have demanded access to City records about the lasting health impacts of the horrific September 11th attacks. For years, they have been denied and ignored.



That ends today.



My administration is launching a free online portal for 9/11-related documents… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) September 8, 2026





Información excluida

La ciudad no difundirá datos de identificación personal ni evaluaciones de seguridad de edificios del Bajo Manhattan cuya publicación pueda representar riesgos actuales. Además, el primer presupuesto de Mamdani contempla 34 millones de dólares para crear un portal público sobre la respuesta institucional al ataque.

Personal especializado también orientará a quienes revisen los archivos para solicitar fondos de asistencia destinados a las víctimas del 11-S. Miles de personas que vivieron, trabajaron o estudiaron cerca de la Zona Cero desarrollaron enfermedades en los años posteriores.

Mamdani recordó el impacto que estas afecciones mantienen entre sobrevivientes y trabajadores expuestos tras los atentados

“Casi 25 años después han muerto más personas por enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre que las que murieron el propio día del atentado”, lamentó el alcalde.