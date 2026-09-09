Un dron impactó contra las instalaciones de un canal de televisión en Kiev y dejó cinco personas heridas, de acuerdo con reportes de las autoridades locales.

Las incursiones aéreas también alcanzaron inmuebles residenciales y dejaron un balance de al menos cinco fallecidos y más de 30 heridos en la ciudad.

El presidente Volodímir Zelenski cuestionó el ataque contra las instalaciones de un medio de comunicación y señaló que este tipo de acciones evidencia una modificación en los objetivos alcanzados.

En paralelo, el Gobierno de Reino Unido confirmó la entrega de un paquete de asistencia militar para Ucrania valorizado en 100 millones de libras, unos 116 millones de euros. La ayuda contempla interceptores de defensa antiaérea, proyectiles de artillería de gran calibre y sistemas para el abastecimiento de misiles Patriot.

Según el Ministerio de Defensa británico, los recursos serán destinados a respaldar la protección de infraestructura estratégica, zonas habitadas por civiles y posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante la temporada invernal.











