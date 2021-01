La mayoría de los estadounidenses cree que el presidente Donald Trump debería ser destituido de su cargo antes del 20 de enero. Así lo ha revelado la última encuesta elaborada por Ipsos con la cadena ABC News.

Esta encuesta, que se realizó entre el 8 y el 9 de enero, pocos días después del ataque al Capitolio de Estados Unidos por partidarios de Trump, detalla que el 56% de las personas encuestadas creen que Trump debería ser destituido antes de que el presidente electo Joe Biden tome posesión de su cargo el día de la inauguración.

El miércoles, miles de seguidores de Trump se concentraron frente al Capitolio en Washington y, tras derribar las vallas de seguridad y enfrentarse con la Policía, entraron al edificio rompiendo puertas y ventanas, en un episodio calificado por varios como insurrección y sedición. El motín dejó como saldo cinco personas muertas.

Ese día, en el Congreso norteamericano se llevaba a cabo la validación formal de triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. Biden ganó las elecciones con 307 votos electorales frente a los 232 de Trump.

La encuesta también revela que dos tercios (67%) cree que el presidente tiene una buena cantidad o una gran parte de la culpa de los disturbios en Washington D.C.

Entre los que no creen que Trump deba ser destituido -el 43% de encuestados-, un 54% cree que no hizo nada malo, mientras que un 45% cree que sus acciones esta semana fueron incorrectas, pero que no vale la pena el esfuerzo porque deja el cargo en el próximo 20 de enero.

La encuesta entrevistó (en ingles y español) a 570 adultos, mayores de 18 años y tiene un margen de error de 4.7 puntos porcentuales en el nivel de confianza del 95%.