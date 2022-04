Hourari Benkada se sentó en uno de los asientos del último vagón del tren que sufrió un tiroteo el último martes en la ciudad de Brooklyn, en Nueva York. Al lado suyo pudo observar a un hombre que portaba unas bolsas de lona; el mismo que desencadenaría el terror minutos después.

Desde la cama de un hospital, este joven de 27 años reveló los momentos más críticos que vivió tras el asalto en el metro subterráneo y en el que resultó herido de bala en una de sus piernas.

“Esto me hace querer no volver a viajar en tren nunca más en mi vida”, señaló Benkada durante una entrevista a la CNN.

“Estaba en la calle 59 en el tren ART haciendo transbordo al tren N en la 59. Era el primer coche, últimos asientos. Y simplemente no estoy prestando atención a eso, así que entré y me senté. El tipo estaba a mi lado, pero no pude ver su rostro”, cuenta.

Este miércoles las autoridades estadounidenses anunciaban que la intensa búsqueda del sujeto que sembró el terror en Nueva York, había culminado tras identificar y capturar a Frank James, de 62 años; quien había sido calificado como ‘persona de interés’.

Tras haber controlado la situación después del atentado, la policía pudo hallar unas llaves en el interior de los vagones del tren. Las mismas pertenecerían a un camión U-Haul que James alquiló en Filadelfia.

Después que el tren partiera de la estación, Benkada vio al hombre detonar una “bomba de humo”. Minutos después inició el tiroteo.

“Todo lo que ves es humo negro después de que estalló la bomba de humo. La gente corrió hacia atrás”, detalló a la CNN.

“Se dispararon unos 10 tiros. Creo que el arma se atascó. Creo que tenía un cargador extendido o algo así porque nunca escuché tantos disparos con una pistola. Sonaba como la cosa más fuerte que he escuchado en mi vida”, señaló la víctima, quien trabaja como gerente de limpieza en el Hotel New Yorker.

La principal preocupación de Benkada en ese momento era salvar a una mujer embarazada que quedó horrorizada por la situación. En ese momento sintió cómo la bala atravesó su pierna, cerca de la rótula.

“El peor dolor de toda mi vida. Estaba tan sorprendida de que el dolor no me golpeó hasta después”, lamentó.

Se espera que, con semanas de recuperación, el joven pueda recuperar la movilidad completa de su pierna.

El atacante

Frank James logró ser capurado la mañana de este miércoles y será interrogado, luego que advirtiera a través de YouTube el mes pasado que estaba “entrando en la zona de peligro”.

En una de sus publicaciones aseguraba que le habían diagnosticado una enfermedad mental y criticó duramente los servicios de salud mental de la ciudad y al alcalde Eric Adams.

La policía de Nueva York aumentó la seguridad del alcalde tras las amenazas.