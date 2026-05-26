Varios países de Europa occidental enfrentan este martes una intensa ola de calor con temperaturas muy superiores a las habituales para esta época del año.

El fenómeno meteorológico, conocido como “cúpula de calor”, mantiene atrapada una masa de aire cálido proveniente del norte de África bajo un sistema de altas presiones sobre Europa Occidental.

Las autoridades meteorológicas y expertos climáticos advirtieron que este tipo de episodios extremos podría volverse cada vez más frecuente debido al cambio climático.

Francia y Reino Unido registran récords históricos

El lunes se convirtió en el día más cálido registrado durante un mes de mayo tanto en Francia como en Reino Unido.

La Oficina Meteorológica británica (Met Office) informó que en los jardines de Kew, al suroeste de Londres, se alcanzaron los 34,8 °C, superando el récord anterior por dos grados.

En Francia, la agencia Météo-France advirtió que las temperaturas continuarían elevándose durante los próximos días.

Al menos siete muertes vinculadas al calor

Las autoridades francesas reportaron al menos siete muertes relacionadas directa o indirectamente con la ola de calor.

Cinco de las víctimas fallecieron por ahogamiento luego de acudir a playas y zonas acuáticas para intentar refrescarse.

“Ha habido siete muertes directa o indirectamente relacionadas con el calor”, declaró la portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon.

España e Irlanda también registran temperaturas inusuales

La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) alertó sobre “temperaturas extraordinariamente altas para la época del año”.

Según el organismo, varias regiones españolas podrían registrar máximas entre 36 °C y 38 °C entre miércoles y viernes.

Además, se prevén “noches tropicales” en el suroeste del país, fenómeno que ocurre cuando las temperaturas nocturnas no bajan de los 20 °C.

En Irlanda, dos estaciones meteorológicas marcaron récords históricos para mayo con temperaturas de 28,8 °C.

Roland Garros también sufre el calor extremo

En París, jugadores y asistentes del torneo de Roland Garros afrontaron temperaturas cercanas a los 33 °C.

Las altas temperaturas obligaron a los tenistas a competir bajo condiciones consideradas sofocantes.

Expertos vinculan el fenómeno al cambio climático

Científicos y organismos meteorológicos señalaron que las olas de calor extremas son cada vez más frecuentes debido al calentamiento global provocado por la actividad humana.

Greg Dewhurst, meteorólogo de la Met Office, sostuvo que el incremento de temperaturas extremas es una evidencia del cambio climático “en acción”.

Según datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), Europa es actualmente el continente que se calienta más rápido desde 1990.