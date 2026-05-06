Dos aviones evacuaron este miércoles a pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un foco de hantavirus que mantiene bajo vigilancia internacional a las autoridades sanitarias.

Uno de los vuelos aterrizó en Gran Canaria, mientras que el otro se dirigía hacia Países Bajos, según datos del sistema FlightRadar24.

El crucero, de bandera neerlandesa, permanece fondeado frente a Cabo Verde desde el domingo, tras reportarse la muerte de tres pasajeros en medio de sospechas de infección por hantavirus.

OMS descarta escenario similar al COVID-19

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que la situación no es comparable con el inicio de la pandemia de covid-19.

“El riesgo para el resto del mundo es bajo”, afirmó el funcionario en declaraciones a AFP.

La OMS informó que dos tripulantes enfermos y una persona que tuvo contacto con casos confirmados fueron evacuados desde la embarcación.

Casos vinculados a la cepa Andes

Las autoridades sanitarias confirmaron que las pruebas detectaron la cepa Andes del hantavirus, considerada la única variante capaz de transmitirse entre humanos.

El ministro de Salud de Sudáfrica, Aaron Motsoaledi, señaló que este tipo de transmisión “es muy poco frecuente” y requiere contacto estrecho entre personas.

El Ministerio de Sanidad de Suiza confirmó además que un paciente hospitalizado en Zúrich dio positivo a esta cepa.

Casos confirmados y sospechosos

Actualmente se reportan tres casos confirmados de hantavirus:

Un pasajero hospitalizado en Zúrich

Uno de los fallecidos

Un ciudadano británico internado en cuidados intensivos en Johannesburgo

La OMS informó además sobre cinco casos sospechosos adicionales, incluidas otras dos muertes.

Crucero llegará a Canarias

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, informó que el crucero llegará en aproximadamente tres días al puerto de Granadilla, en Tenerife.

Los pasajeros extranjeros serán trasladados posteriormente a sus países de origen, mientras que los 14 españoles a bordo permanecerán en cuarentena en Madrid.

Investigación y rastreo de contactos

Las autoridades sanitarias también investigan el caso de una mujer neerlandesa fallecida en Sudáfrica tras abandonar el barco y viajar en un vuelo comercial entre Santa Elena y Johannesburgo.

La aerolínea Airlink informó que la aeronave transportaba a 82 pasajeros y seis tripulantes, por lo que se inició el rastreo epidemiológico de contactos.

El MV Hondius había partido el 1 de abril desde Ushuaia y llevaba 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades a bordo.