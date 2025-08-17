Una explosión se registró la mañana de este domingo en el patio trasero del colegio José Carrasco, en la localidad de Entre Ríos (Cochabamba), muy cerca del centro de votación donde el candidato presidencial boliviano Andrónico Rodríguez, de la alianza Popular, tiene previsto emitir su sufragio en las elecciones generales.

Testigos relataron a medios locales que el fuerte estruendo generó alarma entre los presentes, lo que motivó la llegada inmediata de agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), quienes iniciaron las investigaciones y tomaron declaraciones.

El fiscal Juan Carlos Campero confirmó que no se reportaron daños materiales ni personales y que la votación se desarrolla con normalidad. El equipo de campaña de Rodríguez informó que el candidato ejercerá su voto a las 11:00 hora local (15:00 GMT).

Rodríguez, considerado en su momento como heredero político de Evo Morales pero distanciado de este, se presenta como candidato de izquierda y figura en el tercer o cuarto lugar en las encuestas, por debajo de los opositores Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libre, quienes podrían llegar a una inédita segunda vuelta.

Más de 7,5 millones de bolivianos están convocados a las urnas dentro del país, además de 369.308 ciudadanos en el extranjero, para elegir presidente, vicepresidente, parlamentarios y representantes regionales.