El mundo de la moda está de luto. El reconocido diseñador italiano Giorgio Armani falleció este jueves a los 91 años, según informó su propia casa de moda a través de un comunicado oficial.

“Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani”, señala el mensaje difundido por la firma. La empresa precisó que el diseñador murió “rodeado por sus seres queridos”, aunque no se brindaron más detalles sobre las causas del deceso.

Legado de Giorgio Armani

Considerado uno de los grandes maestros de la alta costura, Armani construyó un imperio que redefinió el estilo contemporáneo con su sello de elegancia sobria, líneas limpias y sofisticación atemporal. Su influencia se extendió más allá de las pasarelas, marcando el vestuario en el cine, la alfombra roja y el mundo de los negocios.

Fundó la marca que lleva su apellido en 1975 y, desde entonces, su visión estética lo convirtió en uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX y XXI.

La noticia de su partida ha generado conmoción en la industria de la moda, donde figuras y seguidores destacan su legado como un referente indiscutible de creatividad, disciplina y visión empresarial.