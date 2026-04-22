El FBI confirmó que ha iniciado una investigación para determinar si existe relación entre una serie de casos que involucran a científicos y personal vinculado a laboratorios nucleares y aeroespaciales. Estos hechos, registrados en los últimos años, han generado atención en la opinión pública y en autoridades del país.

De acuerdo con la institución, la pesquisa busca identificar posibles conexiones entre al menos 11 casos de personas que fueron reportadas como desaparecidas o que fallecieron en circunstancias diversas. En este trabajo también participan el Departamento de Energía, el Departamento de Guerra y agencias policiales estatales y locales.

Análisis de posibles coincidencias

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no se han establecido vínculos concluyentes entre los casos. Sin embargo, el FBI lidera una iniciativa orientada a evaluar si existe algún patrón común entre los hechos.

En ese contexto, el entonces presidente Donald Trump se refirió públicamente a la situación tras ser consultado por la prensa. En sus declaraciones, expresó su preocupación sobre lo que podría revelar la investigación en curso.

“Es un asunto bastante serio (…) ojalá sea una coincidencia, o como quieran llamarlo”, indicó.

Casos concentrados en Los Ángeles

Parte de los hechos bajo análisis se concentra en el condado de Los Ángeles, donde se han reportado varios casos vinculados a especialistas del sector científico. Entre ellos se encuentra Carl Grillmair, quien falleció en febrero a los 67 años.

También figuran los casos de Michael David Hicks y Frank Maiwald, quienes murieron en 2023 y 2024, respectivamente. Asimismo, se investiga la desaparición de Mónica Jacinto Reza, ocurrida en junio del año pasado mientras realizaba una caminata en el Bosque Nacional Los Ángeles.

A estos hechos se suma la desaparición del mayor general retirado William Neil McCasland, quien fue visto por última vez en febrero en su domicilio en Albuquerque, Nuevo México. Su trayectoria estuvo vinculada a proyectos aeroespaciales y a la dirección del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea.

Otro caso considerado en la investigación es el de Jason Thomas, quien desapareció en diciembre en Massachusetts. Su cuerpo fue hallado meses después, y según las autoridades, no se encontró evidencia que indique la comisión de un delito en su muerte.

El FBI indicó que, pese a la falta de conexiones comprobadas, se ha dispuesto un análisis conjunto de estos casos debido a sus características. Esta revisión incluye la recopilación de información sobre las circunstancias de cada hecho.

El tema también ha generado especulación en redes sociales, donde se han planteado distintas hipótesis sobre posibles vínculos. Frente a ello, las autoridades buscan esclarecer si se trata de situaciones aisladas o si existe algún elemento en común entre los casos.