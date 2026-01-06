El recordado galán de telenovelas, Fernando Carrillo, sorprendió al revelar que mantuvo una relación sentimental con Delcy Rodríguez, hoy presidenta interina de Venezuela, a quien describió como una mujer brillante y decisiva en su vida afectiva. El actor enfatizó que, pese al tiempo transcurrido, conserva una imagen muy positiva de ella y que su vínculo terminó en buenos términos.​

El actor venezolano contó que la relación con Delcy Rodríguez se extendió por tres años y que fue una etapa muy importante en su vida personal.

“Así es, tres años, la mujer más inteligente, y hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida (…) Uno está con grandes mujeres en la vida: inteligentes y triunfadoras”, afirmó Carrillo.

Según señalaron medios internacionales, el artista confirmó que actualmente ambos mantienen una relación cordial.​

Defiende lealtad de Rodríguez

Al ser consultado sobre las versiones que apuntan a una posible traición de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro para facilitar su captura por parte de Estados Unidos, Carrillo fue enfático en descartar ese escenario.

“Estoy seguro que la traición no vino por ahí nunca en la vida, se los aseguro”, sostuvo.

El actor aseguró que la presidenta interina es fiel al líder chavista así como a sus ideales políticos.

“Imposible, si hay alguien chavista en Venezuela es el presidente Maduro, y si hay alguien madurista en Venezuela es la vicepresidenta Delcy Rodríguez”, comentó.

Finalmente, expresó que confía en la gestión de Rodríguez durante esta etapa de tensión en el país caribeño y advirtió que “ya la historia delatará a los traidores”.