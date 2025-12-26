Un hombre de 25 años atacó con un arma blanca a tres mujeres en distintas estaciones del metro de París durante la tarde del 26 de diciembre. El agresor fue capturado horas después en Val-d’Oise, en la región metropolitana de la capital francesa, según informó la fiscalía parisina.​

Los incidentes se registraron en un lapso de media hora, entre las 16:15 y las 16:45 horas, en tres puntos de la línea 3 del sistema de transporte subterráneo: Arts et Métiers, République y Opéra. Todas las estaciones afectadas se encuentran en el corazón de París, según confirmó el operador de transporte público RATP.​

Las tres víctimas mujeres recibieron atención médica y fueron derivadas a centros hospitalarios. Dos de ellas fueron trasladadas directamente por equipos de emergencia, mientras que la tercera acudió por sus propios medios. Las autoridades confirmaron que ninguna de las heridas pone en riesgo la vida de las afectadas.​​

Captura mediante geolocalización

El sospechoso pudo ser identificado rápidamente gracias al análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en las estaciones del metro. Las autoridades determinaron que el individuo ya contaba con antecedentes policiales por diversos delitos, entre ellos daños contra la propiedad.​

La tecnología de rastreo por geolocalización de su dispositivo móvil permitió ubicar su paradero. A las 18:55 horas, agentes del servicio de investigación, con apoyo de efectivos policiales del Valle del Oise, procedieron a su arresto, según informó la jefatura de policía parisina.​

Investigación en curso

La fiscalía parisina abrió una investigación formal por intento de homicidio voluntario y violencia voluntaria con arma. El caso quedó bajo responsabilidad de los servicios regionales de seguridad del transporte, especializados en delitos cometidos en el sistema de movilidad pública.​

El prefecto de la policía parisina, Patrice Faure, destacó la rapidez de respuesta de los equipos de seguridad tanto en la atención de las emergencias como en la captura del presunto responsable. El operador RATP anunció el despliegue de equipos adicionales de vigilancia en la línea 3 como medida preventiva.