El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, condenó este sábado las “intimidaciones” contra España por las declaraciones de condena de la guerra contra Irán del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la ha considerado un error extraordinario.

“Lo que hemos denunciado, y no puedo más que condenar es que esas declaraciones del primer ministro español han dado lugar a intimidaciones sobre la dirección de la guerra”, indicó Barrot en una entrevista al canal France 5, cuando se le preguntó por las palabras de Pedro Sánchez y por las supuestas críticas que también contenían respecto a la actitud tibia de otros países europeos.

Donald Trump y Pedro Sánchez. (Fotos: Jim Watson y Santiago Mazzarovich / AFP).

Barrot no quiso entrar directamente a esa última cuestión, pero sí que hizo hincapié en que los europeos tienen que señalar cuando se viola la legalidad internacional e hizo un cierto paralelismo entre las violaciones de Irán por un lado, y de Estados Unidos y de Israel, por otro.

“No nos tenemos que callar cuando Irán ha violado el derecho internacional con su programa nuclear, cuando ha violado los derechos humanos al utilizar las armas contra propio pueblo, cuando Estados Unidos o Israel violan el derecho internacional”.

Añadió que los europeos tienen que decirlo porque su “civilización se ha construido con esas reglas”, que además les han permitido “poner fin a un ciclo infinito de violencia en el continente europeo”.

Y a ese respecto, se jactó de que “Francia ha sido uno de los países más duros con el régimen iraní” a la hora de imponer sanciones para castigarle por su programa militar nuclear.

Barrot reconoció que no sabe cuál es objetivo del presidente estadounidense, Donald Trump, con la ofensiva contra Irán y por eso Francia no aprueba esas operaciones que se están llevando a cabo “al margen de la legalidad internacional”.

Y que además -avisó- corren el riesgo de dar lugar a una escalada regional que provoque daños “superiores a las soluciones que pretende aportar”.

A la cuestión de si Francia puede verse arrastrada a la guerra con el despliegue militar que ha activado, que incluye la movilización de varios navíos, y en particular su portaaviones nuclear Charles de Gaulle que se dirige al Mediterráneo oriental, respondió negativamente.

“No es nuestra guerra -argumentó- y consideramos que estas operaciones (de Estados Unidos e Israel contra Irán) conllevan un riesgo que, la historia lo dirá, son superiores a las soluciones que pueden aportar a los problemas que habíamos identificado”.

El jefe de la diplomacia reiteró que la autorización que se ha dado a Washington para el uso por sus aviones de una sus bases es “a condición de que los medios utilizados no tengan como destino las operaciones militares de Estados Unidos en Irán”.

Precisó que se dan “autorizaciones en función de la misión que se nos presenta” e hizo hincapié en que Francia ha obtenido de Estados Unidos “garantías de que los medios que se benefician de la acogida en nuestras bases no se utilizan para operaciones en Irán”.

El jefe de la diplomacia francesa indicó que 4.300 personas han sido repatriadas en Oriente Medio y que Francia ha conseguido que las compañías aéreas aumenten el número de vuelos a París de uno a cinco ayer, y que serán seis tanto mañana como el lunes.