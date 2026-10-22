Las autoridades sanitarias de Francia confirmaron este jueves 22 de octubre, la primera infección humana documentada por el virus Shamonda, un agente infeccioso que hasta ahora había sido identificado en animales, principalmente en ganado bovino. El caso corresponde a un paciente gravemente inmunodeprimido que fue atendido en un hospital de Lyon y falleció a principios de octubre.

Los ministerios franceses de Salud y Agricultura informaron que continúan las investigaciones para determinar cómo se produjo el contagio y establecer en qué medida la infección pudo contribuir al fallecimiento. Por el momento, las autoridades no han identificado un riesgo sanitario para la población general.

¿Qué es el virus Shamonda y cómo se transmite?

El virus Shamonda pertenece al género de los orthobunyavirus, un grupo de agentes infecciosos que incluye virus transmitidos por insectos y capaces de afectar a distintas especies animales.

Fue identificado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960. Posteriormente, se detectó de manera esporádica en ganado de distintas regiones de África y en Japón.

En los animales, su transmisión está asociada principalmente a la picadura de pequeños insectos conocidos como jejenes, pertenecientes al género Culicoides. Estos insectos pueden alimentarse de la sangre de animales infectados y facilitar la circulación de determinados virus.

Hasta el anuncio realizado en Francia, no se había documentado oficialmente una infección por Shamonda en seres humanos.

Paciente con inmunodepresión grave falleció en Lyon

El primer caso humano fue identificado en una persona que recibía atención médica por una enfermedad grave en los Hospices Civils de Lyon, un centro hospitalario francés.

El paciente presentaba una inmunodepresión severa, condición que reduce la capacidad del organismo para combatir infecciones y puede aumentar el riesgo de complicaciones.

Según el comunicado de las autoridades francesas, antes de fallecer presentó complicaciones cerebrales que probablemente estaban relacionadas con la infección por el virus Shamonda.

No obstante, todavía no se ha determinado de manera concluyente si el virus causó la muerte o contribuyó a ella. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) confirmó que esa relación continúa bajo investigación.

Investigan posible contagio por picadura de un insecto

La principal hipótesis de las autoridades es que el paciente contrajo la infección mediante la picadura de un jején del género Culicoides en el este de Francia.

En esa zona se había registrado circulación del virus entre animales durante la primavera y el verano de 2026.

Sin embargo, los investigadores todavía no han establecido las circunstancias exactas del contagio ni han confirmado si ocurrió en una explotación ganadera.

La investigación incluye análisis clínicos, biológicos y epidemiológicos, con participación de especialistas en salud humana, sanidad animal y medio ambiente.

¿El virus Shamonda representa un riesgo para las personas?

Las autoridades francesas señalaron que, con los conocimientos científicos disponibles, no se ha identificado hasta ahora un riesgo sanitario para la población general.

El caso fue calificado como excepcional porque ocurrió en una persona con el sistema inmunitario gravemente comprometido, después de décadas de circulación del virus entre animales sin infecciones humanas documentadas.

El ECDC, por su parte, informó que mantiene contacto con las autoridades francesas y otros organismos europeos para analizar las posibles implicaciones sanitarias del hallazgo.

Esta evaluación no significa que todos los mecanismos de transmisión o los efectos del virus en seres humanos estén completamente esclarecidos. La detección abre nuevas preguntas que requieren investigación.

¿Puede transmitirse por carne, leche o productos derivados?

Hasta el momento, las autoridades francesas no han comunicado evidencias científicas que documenten la transmisión del virus Shamonda a personas por el consumo de carne, leche o sus derivados.

El Ministerio de Agricultura de Francia también precisó que los productos procedentes de animales enfermos deben quedar excluidos de la cadena alimentaria.

Por tanto, no existen datos que permitan afirmar que el virus se transmite a través de alimentos de origen animal. La principal vía de transmisión conocida en el ganado está relacionada con insectos vectores.

Virus Shamonda fue detectado en Europa durante 2026

Aunque el Shamonda era conocido desde la década de 1960, su presencia en explotaciones ganaderas europeas se identificó por primera vez durante el verano de 2026.

Los primeros reportes se concentraron en bovinos, aunque posteriormente también se registraron infecciones en pequeños rumiantes y équidos.

En Francia, los servicios de vigilancia animal han reportado su expansión por numerosas zonas ganaderas. Los boletines epidemiológicos publicados durante octubre muestran que las cifras de departamentos afectados varían a medida que se incorporan nuevos análisis.

La información disponible también apunta a circulación del virus en distintos países europeos, por lo que las autoridades veterinarias mantienen el seguimiento de su distribución y posibles efectos sobre los animales.

Francia informó del hallazgo a la OMS y al ECDC

Tras identificar el primer caso humano, Francia notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.

La investigación se desarrolla bajo el enfoque denominado Una sola salud, que estudia conjuntamente los riesgos relacionados con las personas, los animales y el medio ambiente.

Este enfoque permite analizar la aparición de agentes infecciosos que circulan entre especies y comprender mejor las circunstancias que podrían favorecer su transmisión.

Por ahora, las autoridades no han comunicado otros casos humanos confirmados. La investigación continuará para aclarar el origen de la infección, sus posibles efectos neurológicos y su relevancia para la vigilancia sanitaria internacional.