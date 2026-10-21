Numerosas instituciones públicas, empresas y medios de comunicación de Países Bajos han desconectado este miércoles sus páginas web como medida preventiva ante el riesgo de ciberataques, después de que se descubrieran dos vulnerabilidades graves en PHP, un lenguaje de programación utilizado por gran parte de los sitios de internet en todo el mundo.

Según ha podido corroborar EFE, entre los afectados está la página oficial del Parlamento, el portal gubernamental MijnOverheid, además de DigiD, el sistema de identificación digital que permite a los ciudadanos acceder a servicios públicos, como los de la administración tributaria o la sanidad.

También han retirado sus páginas web el Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC), la Autoridad de Protección de Datos y varias empresas de transporte, mientras que medios de comunicación como RTL y Tweakers han tomado medidas similares.

La alerta fue emitida este miércoles por el servicio de ciberseguridad de la Unión Europea (CERT-EU), que advirtió de dos vulnerabilidades consideradas “críticas” en PHP, un lenguaje de programación utilizado para desarrollar y mantener páginas web y aplicaciones.

Los fallos podrían permitir a los ciberdelincuentes acceder de forma remota a los servidores de las páginas afectadas, hacerse con su control o robar información de sus usuarios.

Un portavoz del Parlamento neerlandés confirmó la desconexión preventiva de la web y explicó que las vulnerabilidades afectan a sitios de todo el mundo y podrían permitir a “personas malintencionadas” hacerse con el control de los servidores.

La situación también afecta a la educación superior, donde se han desconectado partes de la infraestructura informática compartida por universidades, centros de formación profesional, hospitales universitarios e institutos de investigación.

Además, la empresa NotuBiz, que presta servicios digitales a más de un centenar de administraciones locales, ha suspendido temporalmente sus sistemas, utilizados para publicar documentos oficiales y facilitar el seguimiento de reuniones municipales y provinciales.

El NCSC aseguró que, por el momento, no ha detectado pruebas de que estas vulnerabilidades estén siendo explotadas activamente, aunque la empresa estadounidense de ciberseguridad Cloudflare, que protege millones de páginas frente a ataques informáticos, ya ha identificado los primeros intentos de aprovechar los fallos.

“Mientras no se actualicen, probablemente sea vulnerable cualquier sistema que utilice PHP y sea accesible desde internet”, advirtió el organismo neerlandés, que recomendó a las organizaciones evaluar sus riesgos y desconectar temporalmente los servicios que no puedan proteger.

Los responsables de PHP anunciaron que publicarán esta tarde dos actualizaciones para corregir las vulnerabilidades.

Ambos fallos han recibido una puntuación de 9,2 sobre 10 en la escala internacional utilizada para medir la gravedad de las vulnerabilidades informáticas .

PHP es uno de los lenguajes de programación más extendidos en internet y está presente en cerca del 70 % de las web de todo el mundo, por lo que una vulnerabilidad de este tipo puede afectar a organizaciones y usuarios de numerosos países.

Por ahora, la desconexión de los servicios en Países Bajos responde principalmente a medidas de precaución y no significa necesariamente que las páginas afectadas hayan sufrido un ataque o que se hayan robado datos.

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