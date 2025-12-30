El concesionario del Getlink informó que prevé una reanudación progresiva del tráfico ferroviario en el Eurotúnel, infraestructura que conecta el Reino Unido y Francia bajo el Canal de la Mancha.

El servicio tuvo que suspenderse este martes por la mañana en ambos sentidos debido a un problema de alimentación eléctrica, que obligó a detener completamente la circulación de trenes y convoyes.

Reanudación prevista desde las 15:00 horas

Una portavoz de Getlink explicó a la agencia EFE que la circulación comenzaría a restablecerse a partir de las 15:00 horas, tanto en horario local como GMT. Asimismo, indicó que los equipos técnicos de la empresa permanecen movilizados para normalizar el funcionamiento de la infraestructura lo antes posible.

La compañía pidió disculpas a los usuarios por los inconvenientes causados y agradeció la comprensión y paciencia de los clientes, precisando que los retrasos se irán ajustando conforme avance la jornada.

Origen de las incidencias

Las complicaciones se iniciaron durante la noche del lunes al martes, cuando se registró un fallo en el suministro eléctrico que alimenta a los trenes en una sección del túnel. Esta avería afectó directamente la circulación ferroviaria y obligó a una intervención técnica de emergencia.

Impacto en los servicios de Eurostar

Entre los operadores afectados se encuentra Eurostar, que explota las líneas de alta velocidad entre Londres, París, Bruselas y Ámsterdam. La compañía se vio obligada a suspender sus servicios durante la mañana, luego de que varios trenes acumularan retrasos de varias horas.

Eurostar es uno de los principales usuarios del Eurotúnel, por lo que la interrupción del suministro tuvo un impacto directo en miles de pasajeros que utilizan esta conexión ferroviaria internacional.