Decenas de miles de estudiantes volvieron a movilizarse este martes 13 de octubre en distintas ciudades de Francia para exigir mejores condiciones educativas, en una jornada de protestas que contó con la participación de la activista ambiental sueca Greta Thunberg y estuvo marcada por nuevos enfrentamientos aislados con la Policía.

Las manifestaciones forman parte de un movimiento iniciado a finales de septiembre, cuyos participantes consideran insuficientes las respuestas del Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, frente a la falta de docentes, las deficiencias en la infraestructura escolar y las dificultades del sistema de acceso a la educación superior.

De acuerdo con los balances difundidos durante la jornada, las autoridades contabilizaron 161.500 manifestantes, mientras que los organizadores elevaron la participación a 480.000 personas. Las cifras reflejan diferencias entre las estimaciones oficiales y las proporcionadas por las organizaciones convocantes.

A protestor prepares to kick a smoking teargas canister as others look on during a demonstration of high-school students in Toulouse, southwestern France on October 13, 2026, as part of a nationwide high school mobilisation. France sees nationwide demonstrations on October 13 in support of students protesting poor classroom conditions for weeks, as authorities and participants remain wary of further violence. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)

Greta Thunberg se suma a las protestas estudiantiles en Francia

La activista sueca Greta Thunberg, conocida internacionalmente por sus movilizaciones contra el cambio climático, acudió al liceo Paul Éluard, ubicado en Saint-Denis, al norte de París, uno de los principales puntos de concentración de los estudiantes.

Durante su visita, Thunberg expresó su respaldo a los jóvenes que reclaman mejores condiciones para estudiar y cuestionó la falta de inversión en los establecimientos educativos.

La activista se declaró “enormemente orgullosa” de los estudiantes franceses y sostuvo que las decisiones de las autoridades reflejan una falta de prioridad hacia las nuevas generaciones.

“Nos están robando nuestro futuro y, como hemos podido comprobar aquí, las escuelas no reciben las inversiones que necesitan. Esto envía un mensaje a los jóvenes: ‘En nuestra sociedad, ustedes no son una prioridad’”, afirmó, según las declaraciones recogidas durante la movilización.

La presencia de Thunberg dio visibilidad internacional a un movimiento que se ha extendido por diferentes ciudades francesas y que exige respuestas concretas del Ministerio de Educación Nacional.

¿Por qué protestan los estudiantes de secundaria en Francia?

Las movilizaciones están encabezadas principalmente por alumnos de liceos, centros que corresponden al último ciclo de la educación secundaria francesa y que reciben a estudiantes de aproximadamente 15 a 18 años.

Entre sus principales demandas figura la falta de profesores sustitutos cuando los docentes titulares se ausentan, una situación que, según denuncian, ocasiona interrupciones en el desarrollo de las clases.

Los manifestantes también cuestionan los horarios escolares que pueden extenderse hasta diez horas diarias, con largos intervalos sin actividades académicas, así como el deterioro de las instalaciones educativas.

Otro de los reclamos está relacionado con la adaptación de los edificios escolares a las temperaturas extremas y al cambio climático, debido a las condiciones que enfrentan los alumnos durante los periodos de intenso calor.

Los estudiantes también critican Parcoursup, la plataforma francesa de acceso a la educación superior, cuyo funcionamiento consideran poco transparente y generador de incertidumbre durante el proceso de ingreso universitario.

CRS riot police charge towards protesters during a demonstration of high-school students in Paris, on October 13, 2026, as part of a nationwide high school mobilisation. France sees nationwide demonstrations on October 13 in support of students protesting poor classroom conditions for weeks, as authorities and participants remain wary of further violence. (Photo by LOU BENOIST / AFP)

Gobierno de Francia anuncia contratación de 3.000 profesores sustitutos

Ante el incremento de las protestas, el ministro de Educación Nacional de Francia, Édouard Geffray, anunció el despliegue de 3.000 profesores sustitutos para atender las necesidades de los centros educativos que presentan mayores dificultades.

Sin embargo, las organizaciones estudiantiles consideran que esta medida no responde a la magnitud de los problemas que denuncian en los liceos.

Los representantes del movimiento reclaman un plan de inversión de 10.000 millones de euros para mejorar las instalaciones, reforzar las plantillas docentes y garantizar mejores condiciones de aprendizaje.

En Burdeos, un estudiante de 17 años identificado como Jonas cuestionó las prioridades presupuestarias del Estado francés.

“¿Por qué hay tanto dinero para la defensa, pero no para la juventud?”, manifestó durante una de las movilizaciones.

En otras ciudades, como Lens, los participantes corearon consignas para exigir mayor atención a sus demandas y recordar su importancia en el futuro del país.

Cerca de 200 liceos cerraron durante las manifestaciones

La nueva jornada comenzó con bloqueos en diferentes establecimientos educativos del país, principalmente en los alrededores de París y otras ciudades que se han convertido en puntos de concentración de los manifestantes.

El ministro Édouard Geffray informó que alrededor de 200 de los 3.700 liceos franceses permanecieron cerrados de manera preventiva o debido a las dificultades generadas por las movilizaciones.

Las autoridades adoptaron algunas de estas medidas para evitar riesgos de seguridad y posibles incidentes en las inmediaciones de los centros escolares.

En París, las manifestaciones registraron enfrentamientos puntuales entre efectivos policiales y personas identificadas con grupos conocidos como black bloc, caracterizados por participar en determinadas protestas con vestimenta negra y el rostro cubierto.

Pese a estos incidentes, gran parte de las concentraciones estudiantiles se desarrolló de manera pacífica.

Protestas estudiantiles dejan heridos e investigaciones policiales

Las movilizaciones registradas desde finales de septiembre también han estado acompañadas por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Según el balance de las autoridades citado en la información difundida, los incidentes han dejado más de 200 estudiantes heridos, alrededor de 800 policías lesionados y 147 integrantes del personal educativo afectados durante el periodo de protestas.

También se informó sobre la apertura de investigaciones internas contra agentes policiales por presuntos episodios de violencia durante las intervenciones.

Uno de los casos mencionados por los manifestantes ocurrió en Lens, donde un joven perdió una mano la semana anterior como consecuencia de la explosión de una granada aturdidora utilizada por las fuerzas de seguridad, según los reportes difundidos.

Estos episodios han colocado la actuación policial en el centro del debate público, mientras las organizaciones estudiantiles mantienen sus reclamos por mejores condiciones educativas.

Emmanuel Macron pide orden y respeto durante las movilizaciones

Frente a la continuidad de las protestas, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y con respeto hacia las personas y los bienes.

El mandatario señaló que las movilizaciones deben realizarse “en calma, con orden”, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los estudiantes.

Macron también acusó al partido de izquierda La Francia Insumisa, liderado por Jean-Luc Mélenchon, de intentar aprovechar políticamente el descontento juvenil.

Las manifestaciones se producen a pocos meses de las elecciones presidenciales de 2027, en las que Francia deberá elegir al sucesor de Macron.

El conflicto educativo se desarrolla además en un escenario de preocupación por el poder adquisitivo de la población y de discusiones sobre el proyecto de presupuesto del Estado para 2027.

Estudiantes evalúan sumarse a protestas contra el costo de vida

Las organizaciones estudiantiles buscan mantener la presión sobre el Gobierno antes del inicio de las vacaciones escolares de otoño, que se extenderán durante aproximadamente dos semanas.

Durante la marcha en París, Ryad Rani, dirigente de la organización estudiantil Unión Sindical de Liceístas (USL), llamó a continuar con las movilizaciones y a participar en las protestas previstas para el sábado 17 de octubre contra el aumento del costo de vida.

“No bajaremos los brazos”, manifestó ante los participantes de la movilización.

La posibilidad de que los estudiantes se sumen a las protestas por el poder adquisitivo podría conectar sus demandas educativas con otras expresiones de descontento social.

Por su parte, el Gobierno francés anunció que presentará modificaciones al proyecto de presupuesto de 2027 para incorporar algunas propuestas recogidas mediante una consulta dirigida a los estudiantes.

Entre las principales preocupaciones expresadas en ese proceso figuran los horarios escolares sobrecargados y las deficiencias de infraestructura.

Hasta el momento, las organizaciones estudiantiles mantienen su exigencia de mayores recursos para la educación pública y de respuestas concretas a los problemas que afectan a los liceos franceses.